Великобритания договорилась о свободной торговле с Японией

Алексей Вольцев

Великобритания и Япония согласовали условия свободной торговле, что стало первой масштабной сделкой после Brexit. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщило информагентство Интерфакс со ссылкой на министерство внешней торговли Великобритании.Новое соглашение увеличит торговлю с Японией на 15,2 млрд фунтов стерлингов, $19,5 млрд, отметили в британском Минвнешторге.Соглашение в общих чертах было выработано в пятницу в ходе видеоконференции министра внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс и главы МИД Японии Мотэги Тосимицу.В Лондоне ожидают, что благодаря этому договору британские компании, занимающиеся экспортом в Японию, получат конкурентное преимущество, а в Великобритании будут созданы новые рабочие места.Также договор рассматривается как важный шаг в присоединении Великобритании к соглашению о транстихоокеанском торговом партнерстве.Ожидается, что соглашение принесет в британскую экономику примерно $1,9 млрд, а зарплаты работников в Великобритании в долговременной перспективе вырастут на более чем $1 млрд.