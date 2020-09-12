Власти Абу-Даби обязали гостиницы предлагать туристам кошерное меню

Анастасия Иванова

Власти Абу-Даби предписали всем отелям предлагать кошерные блюда в соответствии с соглашением между Израилем и ОАЭ, сообщает Fox News.

Объявление последовало за первым в истории прямым коммерческим пассажирским рейсом между двумя странами в прошлом месяце.

Власти эмирата разослали меморандум, в котором всем гостиницам города предписывалось предлагать кошерные блюда и напитки, ожидая увеличения числа израильских и еврейских путешественников после подписания исторического мирного срглашения между Израилем и ОАЭ.

Департамент культуры и туризма Абу-Даби пообещал обслуживать "всех посетителей и туристов в эмирате" и посоветовал менеджерам отелей в столице включать "варианты кошерной еды в меню обслуживания номеров и во всех ресторанах".

Чиновники также предписали гостиницам "запрашивать сертификаты кошерности для приготовления блюд" и выделить на всех кухнях зоны для их приготовления.