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Во Франции вновь маршируют «желтые жилеты» — полиция провела задержания

Во Франции вновь маршируют «желтые жилеты» — полиция провела задержания

Впервые за несколько месяцев в Париже и других городах Франции возобновились акции протестов «желтых жилетов». В результате силовики задержали две сотни человек.

Как сообщают французские СМИ, помимо этого еще 35 участникам протестных акций выписали штрафы. И это при том, что не все заявленные акции были запрещены.

По информации газеты «Le Parisien», префектура Парижа запретила две манифестации, однако на несколько других было дано согласие, в частности, на марши от площади Биржи и от площади Ваграм.

Когда колонна начала двигаться по авеню Ваграм между манифестантами и силовиками начались столкновения. Во время задержаний полиция применяла гранаты со слезоточивым газом. В свою очередь, по данным СМИ, участники акции поджигали мусорные баки и опрокидывали городское оформление.

Кроме того, на Елисейских полях и прилегающих к ним улицах, где манифестации запрещены после погромов «желтых жилетов» в конце 2018 года, полиция проводила досмотры и обыски прохожих.

В данный момент в столице Франции закрыты многие станции метро и линии скоростных пригородных электричек RER.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в августе президент Франции Эммануэль Макрон предложил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко посредничество для налаживания диалога с оппозицией.

В ответ Лукашенко заявил, что сам готов помочь Макрону и стать посредником между ним и «желтыми жилетами».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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