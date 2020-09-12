Wanted: успокаивающий концентрат для лица от Darphin

Вадим Карасев

В рубрике Wanted мы делимся новинками из мира красоты, которые хочется заполучить прямо сейчас. Сегодня в нашем вишлисте — суперконцентрированная сыворотка Intral Rescue Super Concentrate от Darphin, которая обещает вернуть коже гармонию всего за четыре недели. За счет каких ингредиентов она работает, рассказываем в нашем материале.

Ежедневно мы подвергаемся воздействию внутренних и внешних стрессовых факторов (мало сна, много работы, да еще и в условиях плохой экологии), и они могут негативно влиять на состояние нашей кожи. Ситуацию усугубляют и периоды межсезонья, именно в это время кожа особенно нуждается в заботе. Эксперты марки считают, что кожа становится чувствительной (выглядит уставшей, неровной, обезвоженной, сухой и стянутой) из-за стресса, загрязнений и факторов окружающей среды.





Восстановить ее микробиом (совокупность микроорганизмов, живущих на поверхности кожи) поможет концентрат Intral Rescue Super Concentrate, курс которого рассчитан на 28 дней. В его состав входят пробиотики и растительный успокаивающий комплекс (всего 91% ингредиентов натурального происхождения).

Успокаивающий комплекс

Содержит три растительных ингредиента (экстракты ромашки, боярышника и пиона) в сочетании с Д-пантенолом и полисахаридами. Полимерно-липидный комплекс в сочетании с маслом семян камелии японской помогает побыстрее доставить полезные компоненты в глубокие слои кожи.





Комплекс пробиотиков

В состав средства входит фермент лактобактерий — этот натуральный ингредиент получают из пробиотических микроорганизмов. Лактобактерии, которые многие ассоциируют лишь с йогуртами, на самом деле присутствуют в микробиоме кожи.





Обещают, что к концу курса благодаря всем этим компонентам средство восполнит запасы влаги, сделает тон кожи ровным и восстановит ее баланс. Наносить концентрат нужно утром и вечером на протяжении 28 дней — после успокаивающей сыворотки против покраснений и до применения крема.

Чтобы добру зря не пропадать, излишки средства можно нанести на кожу рук для увлажнения.

Цена: 8 тыс. руб. за упаковку (7*4 мл)



