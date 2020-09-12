Захарова призвала Apple не идти на поводу у украинских властей

Лидия Мартынова

Москва призывает американскую компанию Apple не предпринимать действий, которые фактически могут превратить ее в пособника преступлений Киева против свободы слова, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Так она прокомментировала требование Службы безопасности Украины удалить из украинского сегмента магазина AppStore приложения российских СМИ.

Действия СБУ она назвала очередным проявлением репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ.





"Этим актом политической цензуры Киев расписался в циничном попрании ключевых демократических принципов обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, полностью игнорируя свои международные обязательства в области соблюдения свободы слова и выражения мнений", — говорится в комментарии Захаровой.

При этом дипломат подчеркнула, что киевские власти не только ограничивают право собственных граждан на свободный доступ к информации, но и в условиях тотальной украинизации лишают многочисленную русскоязычную часть населения возможности получать достоверную информацию на родном языке.

НТВ и ВГТРК — "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести fm" , популярного новостного приложения "Вести.ру".

Кроме того, на Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали Первый канал, "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми, а действия Киева расценивали как наступление на свободу СМИ.