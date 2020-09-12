Захарова призвала Apple не идти на поводу у украинских властей
Так она прокомментировала требование Службы безопасности Украины удалить из украинского сегмента магазина AppStore приложения российских СМИ.
Действия СБУ она назвала очередным проявлением репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ.
"Этим актом политической цензуры Киев расписался в циничном попрании ключевых демократических принципов обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, полностью игнорируя свои международные обязательства в области соблюдения свободы слова и выражения мнений", — говорится в комментарии Захаровой.
При этом дипломат подчеркнула, что киевские власти не только ограничивают право собственных граждан на свободный доступ к информации, но и в условиях тотальной украинизации лишают многочисленную русскоязычную часть населения возможности получать достоверную информацию на родном языке.
НТВ и ВГТРК — "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести fm" , популярного новостного приложения "Вести.ру".
Кроме того, на Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали Первый канал, "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми, а действия Киева расценивали как наступление на свободу СМИ.