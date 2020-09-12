Жар голосованию не помеха: на выборы хотят пускать граждан с температурой

Алексей Вольцев

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В день местных выборов - 25 октября 2020 года — жесткие карантинные меры предлагается ослабить. Центральная избирательная комиссия предлагает пускать на участки избирателей с повышенной температурой или другими симптомами вирусной инфекции. Для явно заболевших граждан советуют выделить отдельную кабинку и дезинфицировать ее после каждого проголосовавшего.

Как сообщает УНИАН, рекомендации от ЦИК пока оформлены лишь в виде проекта решения. Правительство рассмотрит и утвердит документ 16 сентября или позже.

Член ЦИК Сергей Постивый рекомендует оставить в день выборов требование о масочном режиме на участках. То есть к месту голосования будут допускаться лишь избиратели в средствах защиты (маска, респиратор).

В Центризбиркоме не забыли о социальной дистанции. К месту выдачи бюллетеней избирателей хотят подпускать по очереди, чтобы у стола одновременно собиралось не более трех человек. Пока не решен вопрос, как разместить на участке наблюдателей, чтобы они, с одной стороны, не сидели бок о бок, и в то же время могли выполнять предусмотренную законом функцию.

Вспомнили в ЦИК и о любви кандидатов приглашать на участки фотографов и телевидение, чтобы запечатлеть процесс волеизъявления. В комиссии настаивают, чтобы все брифинги по итогу голосования кандидат проводил вне помещения, лучше на улице.

Напомним, избирательная кампания на местные выборы 2020 уже стартовала. Тем не менее, еще не урегулированы правила агитации и вопрос о выборах на Донбассе.

Фото poglyad.tv

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