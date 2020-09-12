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Жив или мертв? Том Круз упал со скалы и никто не знает, где он

Жив или мертв? Том Круз упал со скалы и никто не знает, где он

Известный 58-летний актер Том Круз (Tom Cruise) потерял чувство страха и решил выполнить опаснейший трюк во время съемок нового фильма «Миссия невыполнима» самостоятельно. Как известно, данная серия экшн-фильмов включает в себя большое количество погонь, ярких и активных действий персонажей, но обычно опасные трюки всегда выполняли дублеры.


Сегодня Том Круз решил проявить инициативу, ему пришлось прыгнуть со скалы на мотоцикле, однако, дальнейшая судьба звезды неизвестна. Съемочная группа сообщила прессе о том, что рабочий процесс пошел не по плану и сейчас, когда Круз потерялся, никто из операторов не может дать точный ответ, жив ли он или мертв.

«Мы снимали с высоты птичьего полета, сначала он был в кадре, а затем упал вместе с мотоциклом раньше, чем было запланировано. Мы ведем активные поиски, в надежде того, что с Томом все в порядке и его парашют все-таки раскрылся. Сейчас ребята просматривают все камеры и пытаются определить зону падения, чтобы продолжить поиски более детально»,

— пояснил один из операторов новой части «Миссия невыполнима». Подпишись на нас в Яндекс Новости
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По материалам: popcake.tv

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