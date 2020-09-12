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Зюганов раскритиковал архитектурный конкурс по Мавзолею Ленина

Зюганов раскритиковал архитектурный конкурс по Мавзолею Ленина

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал идею Союза архитекторов (СА) России по новому использовать Мавзолей Владимира Ленина на Красной площади.

Свое мнение он высказал в интервью «Газете.Ru», отметив, что не желает комментировать «всякие провокационные инициативы». При этом лидер коммунистов напомнил, что Мавзолей и Кремль охраняются ЮНЕСКО.

«Наша история советская немыслима без Красной площади и Мавзолея. Они видели все. Они видели величие нашего духа и армии», — пояснил Зюганов.

Он отметил, что именно отсюда в начале Великой Отечественной войны солдаты шли защищать Москву от фашистов, а позже на этом же месте состоялся торжественный Парад Победы. Кроме того, на самом Мавзолее принимали первого космонавта, полетевшего в космос, Юрия Гагарина, добавил Зюганов.

Лидер партии КПРФ заявил, что всем, кто хочет заняться идеей «ре-использования» Мавзолея, важно помнить о произошедших около него событиях.

«Если они не уважают нашу историю, подвиги наших отцов и дедов, нашу великую советскую эпоху, которая является вершиной российского государства, то всякие их попытки что-то там ломать, перекраивать — они не имеют никакого ни морального, ни архитектурного смысла», — заключил Геннадий Андреевич.

Ранее ИА Newstes сообщало, что СА России в рамках архитектурного фестиваля «Зодчество» объявил конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея Ленина. При этом организаторы конкурса заверили, что мероприятие не несет политического подтекста, его цель — «создать банк идей».

# Россия
По материалам: eadaily.com

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