10 осенних помад: выбираем идеальный винный оттенок

Вадим Карасев

Выбрать помаду идеального винного оттенка бывает также трудно, как бутылку вина. Важно и то, каким будет остальной макияж. Можете считать нас своим "сомелье" по помаде, мы собрали десять разнообразных вариантов: от темно-бордового до светлого оттенка пино нуар.

Помада Rouge Allure Camelia Limited Edition в оттенке 637, Chanel (3 тыс. руб.)

Эта лимитированная коллекция помад посвящена камелии — цветку-символу Дома Chanel. В составе — высокая концентрация пигментов, чтобы цвет выглядел насыщенно при первом же прикосновении к губам, сочетание витамина Е и сложного эфира для повышенной стойкости, а также смесь масел: кокосового, касторового и саппанового дерева, для увлажнения.





Помада Color Sensational в оттенке Blissful Berry, Maybelline New York (513 руб.)

Многие обладательницы светлой кожи боятся темных помад, думая, что так контраст будет слишком резким. Визажисты советуют делать ставку на оттенок "сливовое вино", такой как Blissful Berry от демократичной марки Maybelline New York.





Матовая помада Lip Color Matte в оттенке Black Dahlia, Tom Ford (4 500 руб.)

Этот глубокий винный оттенок идеально подходит для обладательниц среднего и темного оттенка кожи. Помада бархатистой текстуры, но с матовым финишем, поэтому советуем до нанесения слегка поскрабить губы и не забыть про питательный бальзам или масло. А еще у средства ненавязчивый фирменный ванильный аромат.





Матовая помада Matte Revolution в оттенке Festival Magic, Charlotte Tilbury (2 850 руб.)

Матовая помада Matte Revolution от Charlotte Tilbury традиционно входит в рейтинги best of the best. По статистике, средство продается каждые 30 секунд! У такой популярности есть вполне логичное объяснение: помада совершенно не сушит кожу (спасибо экстракту зеленого чая), очень мягко ложится, словно нежный мусс, держится до 10 часов. Черничный Festival Magic — один из самых топовых осенних оттенков, поэтому именно за этим цветом еще придется поохотиться.





Матовая помада Artist Rouge в оттенке 414, Make up for ever (2 100 руб.)

Дизайн новой помады вдохновлен профессиональным приемом визажистов (они любят наносить помаду кистью). Вот и Artist Rouge благодаря своей необычной форме легко трансформируется в кисть для более точного и удобного нанесения.





Средство создает блюр-эффект и объединяет нежную сатиновую текстуру, интенсивный цвет, а также увлажняет и питает губы.





Формула новинки содержит пигменты, смешанные со смягчающим маслом, благодаря чему и получается блюр-эффект. Средство не подчеркивает морщинки и трещинки, наоборот, сглаживает их за счет светоотражающих частиц и комплекса из натурального масла камелии. В гамме 28 оттенков, их можно условно разделить на пять гармоний: теплый и холодный нюд, коралловый, розовый и красный. Наш фаворит — темно-бордовый словно мерло.

Кремовая губная помада Vice lipstick в оттенке Manic, Urban Decay (1 890 руб.)

Это помада представлена аж в 100 умопомрачительных оттенках и 6 текстурах. Да, эксперты марки не на шутку увлеклись, ведь даже малейший полутон имеет значение. Мы выбрали темно-малиновый Manic.

Все оттенки ложатся легко и гладко, не текут и носятся с королевским комфортом. Запатентованная формула Pigment Infusion System отвечает за нежную текстуру и ровное нанесение. Сочетание алое вера, питательных масел жожоба, авокадо и бабассу помогает губам оставаться мягкими и ухоженными. Масло иллипе (добывается из малазийских деревьев иллипе) с витаминами C и E обеспечивает длительное увлажнение.





Матовая помада Rouge D'Armani в оттенке 201 Nightberry, Giorgio Armani (3 050 руб.)

А вот этот оттенок идеален для среднего тона кожи. Помада на редкость пигментированная (так как содержит на 50% больше пигментов), а формула со сферическими микропигментами позволяет наслаждаться насыщенным цветом до 8 часов.





При любом тоне кожи особенно важно, чтобы темные, смелые оттенки помады наносились равномерно и симметрично. Именно поэтому визажисты советует наносить помаду от центра к уголкам губ, да и с такой мягкой текстурой, как у Rouge D'Armani, проблем точно не возникнет.

Жидкая помада Kat Von D Everlasting Liquid Lipstick в оттенке Vampira (1 472 руб.)

Такой "вампирский" винный оттенок — отличная замена отбеливанию зубов. Накрасили губы этой стойкой матовой помадой и в миг стали обладательницей белоснежной голливудской улыбки.





Помада Lip Color в оттенке Blackberry, Bobbi Brown (2 450 руб.)

Если в этом году успели съездить на море (и загар еще держится), то такая шоколадно-ягодная кремовая помада с полуматовым покрытием будет как раз кстати. Оттенок отлично подчеркнет золотистую кожу.





Губная помада Be Legendary Lipstick в оттенке Witchy, Smashbox (1 099 руб.)

Визажисты фотостудии Smashbox в Лос-Анджелесе смешивают оттенки, стремясь к совершенному цвету. Это и вдохновило экспертов марки на расширение коллекции помад Be Legendary до 120 (!) оттенков: 74 — увлажняющие помады с кремовой текстурой, 46 — с гладкой матовой. Они сохраняют стойкость на целый день, содержат насыщенные пигменты и наносятся одним движением. А что еще нужно для счастья? Из всех цветов мы остановили свой выбор на "ведьминском" Witchy, который напоминает французское красное вино.