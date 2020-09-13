Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Айза против Криса Эванса. Чьё интимное фото круче

Айза против Криса Эванса. Чьё интимное фото круче

Признаться честно, портал POPCAKE и сам не ожидал, что когда-нибудь опубликует новость про этих двух забавных селебов, которые, по стечению обстоятельств, оказались в одной статье. Звезды сошлись так, что Крис Эванс (Chris Evans) повторил «подвиг» российской инстадивы Анохиной спустя несколько дней после ее легендарного позора. Юзеры Instagram шутили, что Айза, поднабравшись опыта, стала коучем голливудского актера по грязному пиару, а тот незамедлительно воспользовался советами «мудрой» инстаграмщицы.


По просьбе пользователей Instagram мы решили сравнить истории нелепых публикаций и оценить, кто из двух развратников круче. Первый балл за оригинальность жанра получает, разумеется, креативщица Анохина, а вот по количеству восторженных поклонниц женского пола мы вынуждены выделить Эванса, который случайно засветил свое достоинство в stories и поразил фанаток «внушительными размерами».

Айзе поставим плюсик за оперативность и обратную связь. Девушка быстро объяснила поклонникам, что позорная ситуация вызвала у нее смех и ничуть не смутила, а Крис, отстает от соперницы, ведь он до сих пор прячется от разбушевавшейся толпы. Впрочем, хотим отметить, что оба артиста хорошенько хайпанули, а Эвансу даже удалось выйти в тренды Twitter, что является главным достижением парня. Что же, спасибо парочке за хорошее настроение публики, однако, не думаем, что их интим-истории забудутся скоро.

«Нужен кто-то третий, кто опубликует свои интим-зоны, чтобы люби забыли про айзу и эванса, по другому никак. Придется им пока пострадать»,

— пишет парень в русском обсуждении. Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Осень насупила. Россиянам предрекли скорый рост тарифов на сотовую связь
Осень насупила. Россиянам предрекли скорый рост тарифов на сотовую
На Канарах хотят ввести экспресс-тесты на COVID-19 для туристов
На Канарах хотят ввести экспресс-тесты на COVID-19 для туристов
Звезды "Сверхъестественного" выложили фото с последнего дня съемок
Звезды "Сверхъестественного" выложили фото с последнего дня съемок
Год скандальной истории! Вспоминаем, как Чонгук сходил на свидание
Год скандальной истории! Вспоминаем, как Чонгук сходил на свидание
BTS рассказали, почему они не хотят отношений
BTS рассказали, почему они не хотят отношений
В Риге ждут окончательного утверждения результатов выборов
В Риге ждут окончательного утверждения результатов выборов
10 осенних помад: выбираем идеальный винный оттенок
10 осенних помад: выбираем идеальный винный оттенок
В России за сутки выявили 5 449 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 5 449 новых случаев коронавируса
Как сделать сброс порчи и вернуть зло тому, кто его навел: 5 способов
Как сделать сброс порчи и вернуть зло тому, кто его навел: 5 способов
В Новороссийске возбуждено уголовное дело в отношении депутата
В Новороссийске возбуждено уголовное дело в отношении депутата
Искусственный интеллект выбрал Генри Кавилла на роль Джеймса Бонда
Искусственный интеллект выбрал Генри Кавилла на роль Джеймса Бонда
Человек-Q, буря и адренохром: американская сверхдержава охвачена паранойей
Человек-Q, буря и адренохром: американская сверхдержава охвачена

Топ на сегодня

Правительство выделило на пособия по безработице дополнительно 35,3 млрд
Правительство выделило на пособия по безработице дополнительно 35,3
Дания выступила за начало новой дискуссии по поводу «Северного потока — 2»
Дания выступила за начало новой дискуссии по поводу «Северного
Намджуну из BTS купили носорога в честь дня рождения!
Намджуну из BTS купили носорога в честь дня рождения!
Захарова призвала Apple не идти на поводу у украинских властей
Захарова призвала Apple не идти на поводу у украинских властей
На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования
На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования

Еще по теме

«Какой огромный» — Крис Эванс случайно слил в сеть своё интимное фото
Крис Эванс слил интим и шокировал размерами
Была ли пластика? Айза Анохина рассказала о своих гениталиях
«Он обрезан» — фанаты обсуждают слитую обнаженку Криса Эванса