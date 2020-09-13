Айза против Криса Эванса. Чьё интимное фото круче

Анастасия Иванова

Признаться честно, портал POPCAKE и сам не ожидал, что когда-нибудь опубликует новость про этих двух забавных селебов, которые, по стечению обстоятельств, оказались в одной статье. Звезды сошлись так, что Крис Эванс (Chris Evans) повторил «подвиг» российской инстадивы Анохиной спустя несколько дней после ее легендарного позора. Юзеры Instagram шутили, что Айза, поднабравшись опыта, стала коучем голливудского актера по грязному пиару, а тот незамедлительно воспользовался советами «мудрой» инстаграмщицы.

По просьбе пользователей Instagram мы решили сравнить истории нелепых публикаций и оценить, кто из двух развратников круче. Первый балл за оригинальность жанра получает, разумеется, креативщица Анохина, а вот по количеству восторженных поклонниц женского пола мы вынуждены выделить Эванса, который случайно засветил свое достоинство в stories и поразил фанаток «внушительными размерами».

Айзе поставим плюсик за оперативность и обратную связь. Девушка быстро объяснила поклонникам, что позорная ситуация вызвала у нее смех и ничуть не смутила, а Крис, отстает от соперницы, ведь он до сих пор прячется от разбушевавшейся толпы. Впрочем, хотим отметить, что оба артиста хорошенько хайпанули, а Эвансу даже удалось выйти в тренды Twitter, что является главным достижением парня. Что же, спасибо парочке за хорошее настроение публики, однако, не думаем, что их интим-истории забудутся скоро.

«Нужен кто-то третий, кто опубликует свои интим-зоны, чтобы люби забыли про айзу и эванса, по другому никак. Придется им пока пострадать»,

— пишет парень в русском обсуждении.Подпишись на нас в Яндекс Новости