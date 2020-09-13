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Айза снова подсела на антидепрессанты и решила бросить Майами

Айза снова подсела на антидепрессанты и решила бросить Майами

35-летняя Айза Анохина, недавно шокировавшая публику своей выходкой с опубликованным в stories интим-фото неприкрытой зоны бикини, призналась общественности, что уже много лет пьет антидепрессанты. Недавно она покончила с таблетками, но к ней вернулись панические атаки. По словам скандальной персоны, в тяжелые эмоциональные моменты у нее учащается пульс и повышается давление. Ранее она уже говорила, что в моменты панических атак ей всегда хочется разорвать отношения с бойфрендом Олегом Майами.


Язвительные комментаторы ее постов просят Айзу «навсегда завязать» с антидепрессантами, чтобы поскорее перестать наблюдать за ежедневными хайповыми новостями молодоженов.


«Отберите у этой дамочки таблетки, пусть она вышвырнет альфонса Олежку и он спокойненько пойдет в гей клуб»

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Я и ТикТок 😹

A post shared by A I Z A D O L M A T O V A (@aizalovesam) on

«Как же она надоела со своими жалостливыми постами, прям и с мужьями не повезло, и дети ее не любят, и фотки промежности сами случайно опубликовались, а тут еще и с бошкой проблемы…»

— безэмоционально пишут в Instagram.

Общественность подозревает, что все неадекватные выходки звезды также являются последствием большого количества принимаемых ею таблеток.

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По материалам: popcake.tv

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