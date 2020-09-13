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Активисты вынесли конголезскую статую из музея в Нидерландах

Активисты вынесли конголезскую статую из музея в Нидерландах

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Полиция Нидерландов задержала пять франкоговорящих человек после того, как они, заявляя в прямой трансляции на YouTube о необходимости "возвращения наследия", вынесли конголезскую статую из "Музея Африки" в городе Берг-эн-Дал, сообщает интернет-издание Dutch News.

До задержания "активисты" вели прямую трансляцию происходящего на YouTube. Видеоролик, озаглавленный как "Возвращение нашего наследия", длится около 22 минут.


На нем видно, как пять человек забирают статую из музея, выходят из него и пытаются уехать на машине. После того как попытка покинуть территорию учреждения из-за закрытого шлагбаума оказывается неудачной, один из участников "акции" берет статую в руки и идет по направлению к выходу. Через некоторое время его задерживает полицейский.


Один из участников "ограбления" также утверждает на видео, что представленные в музее работы (религиозные предметы) были украдены голландцами и португальцами из Африки во времена колонизации и рабства, когда проповедники пытались обратить население в христианскую веру. По его словам, активисты пришли "забрать украденное".

"Статуя возвращена в музей, они действительно ее украли. Возможно, у них было намерение сохранить ее у себя, возможно, они только посылали сигнал", — заявил изданию представитель полиции.

Директор музея Стийн Схондервуд рассказал, что рад возвращению статуи. По его словам, люди, стоявшие за ее кражей, "хотели сделать заявление". Он также подчеркнул, что больше из музея ничего не пропало.

Как уточнил представитель полиции, пять человек были задержаны в четверг вечером и по-прежнему остаются под стражей. Прокуратура пока не приняла решение об их возможном обвинении.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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