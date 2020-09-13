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Алёна Апина испугала постаревшим лицом

Алёна Апина испугала постаревшим лицом

Сегодня в эфире телеканала «Россия» вышла программа «Привет, Андрей», которую посвятили кумирам 90-ых, естественно вечер не обошёлся без легенды 90-ых Алёны Апиной, которая исполнила для телезрителей свою знаменитую песню «Электричку», однако поклонникам это выступление запомнится не только любимым хитом, но ужасным внешним видом артистки.


Карантин явно пошёл для звезды не на пользу, Алена выглядела уставшей и даже немного постаревшей:


«Откуда у неё второй подбородок, глаза заплывшие, как жалко смотреть, как стареют наши любимые певицы, Алёна, пожалуйста запишитесь в спортзал, вам надо срочно похудеть» — пишут фанаты под видео.

Сама певица к таким хнейтерским замечаниям в своим 55 лет, относится с юмором: «Да, я старею, отстаньте от меня» — пошутила певица в своём инстаграм.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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