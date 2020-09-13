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Андрей Кончаловский получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля

Андрей Кончаловский получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля

Андрей Кончаловский получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля — работа российского режиссера "Дорогие товарищи" удостоилась одной из шести главных наград ежегодного смотра!

Спасибо большое. Я хочу поблагодарить мою коллегу и жену Юлию Высоцкую. Также я хочу поблагодарить продюсера и друга Алишера Усманова, который дал полную свободу создать что-то в кино. И, конечно, спасибо, Венеция, за храбрость, за то, что подождала меня,

— сказал Кончаловский, получая награду.


Владислав Комаров и Юлия Высоцкая в фильме "Дорогие товарищи"


Фильм "Дорогие товарищи" основан на реальных событиях и рассказывает о трагедии 1962 года, известной как Новочеркасский расстрел. Тогда рабочие электровозостроительного завода и другие горожане вышли на улицы города, требуя улучшить условия жизни и повысить зарплаты. По участникам мирной забастовки был открыт огонь: 26 человек погибли, 87 были ранены, семерых приговорили к расстрелу, десятки получили тюремные сроки. Долгое время информация об этих событиях была засекречена.

Главную роль в фильме исполнила супруга Кончаловского — актриса Юлия Высоцкая.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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