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«Атлас Российский» издали 275 лет назад

«Атлас Российский» издали 275 лет назад

Издание Императорской академии наук, вышедшее в 1745 году, стало первым официальным атласом государства.

Созданные до этого атласы включали в себя не все территории страны, но они пригодились для нового издания. В «Атлас Российский» вошли первые русские печатные географические книги, составленные в 1730 годах Иваном Кирилловым. В целом на создание атласа ушло примерно 20 лет. Картографы по указу Петра I составили карты всех российских земель.

Новый атлас состоял из девятнадцати специальных карт губерний, а к нему была приложена «Генеральная карта великия сея империи». Книга была крупного формата, в кожаном переплёте и с золотым тиснением. Она пользовалась большим спросом и вышла несколькими тиражами. Кроме русского, атлас был издан на латинском, немецком и французском языках.

Хотя в атласе встречались погрешности, он впервые дал целостное представление о стране и каждой её губернии.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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