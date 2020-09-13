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"Бахнет инфляция". Эксперты перечислили главные угрозы экономике Украины

"Бахнет инфляция". Эксперты перечислили главные угрозы экономике Украины
Текущее состояние украинской экономики и ее перспективы в контексте влияния пандемии коронавирусной инфекции, а также запуска газопровода "Северного потока-2" оценили эксперты в беседе в ФАН.

По мнению украинского экономиста Александра Гончарова, в среднесрочной перспективе может произойти "раздутие самого грандиозного пузыря на украинском долговом рынке за все годы независимости страны". По его словам, созданная на украинском долговом рынке финансовая модель может вскоре обрушиться, а затем "бахнет мощная волна инфляции".

"Это и будет завершением глобального надувательства на Украине, когда несколько топ-чиновников стремительно стали долларовыми мультимиллионерами, а 90% населения осталось совершенно без сбережений", – считает Гончаров.

В свою очередь, руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев отметил, что удар пандемии коронавируса оказался слишком сильным: за рубежом украинцы практически остались без работы и не перечисляют деньги на родину.

"Государственные финансы страны зависят от Международного валютного фонда (МВФ), сегодня сохраняются риски суверенного дефолта. Дальнейшая позиция МВФ будет зависеть от США, как его основного акционера и итоговых выборов в Америке в ноябре. Если будет запущен "Северный поток-2", то страна лишится транзитных денег", – считает Разуваев.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Киев призвал наказать Россию санкциями к "Северному потоку-2" за Навального.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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