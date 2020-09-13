Базы отдыха рядом с Москвой

Роман Иванов

Жители столицы достаточно много работают. Именно поэтому в свои выходные они хотят выехать из мегаполиса и расслабиться в подходящей обстановке. Есть множество мест в Подмосковье, куда можно отправиться на пару дней или даже провести отпуск.

Базы отдыха

По всему Подмосковью есть огромное количество разнообразных баз отдыха. Они предлагают большое количество развлечений:

Картинги;

Квадрациклы;

Бассейн;

Спортивные игры;

Сауны и бани.

Лучше всего выбирать вариант с проживанием в лесной зоне. Одним из лучших будет место «Золотая рыбка». Тут можно сходить на рыбалку, отдыхать на природе или же купаться и загорать. Из развлечений тут пользуется спросом пейнтбол. Основная особенность этой базы в ее уникальном дизайне, а также в доступных ценах. Место идеально подходит для семей. Есть развлечения для детей любого возраста.

Романтические пары могут отметить тут свою знаменательную дату, наслаждаясь природой и уникальным дизайном, на фоне которого получаются интересные фотографии. Большие компании легко могут устроить празднества. Однако, даже если человек приедет в одиночестве, ему точно не будет скучно. Отличный уровень обслуживания поможет отдохнуть и зарядится энергией надолго.

Есть множество других баз, например Загородный клуб Золотые караси. Это место для комфортабельного отдыха и проведения разнообразных праздников. Есть все необходимое для комфортных выходных современного человека.

Спа отели

Желающим расслабиться больше всего подойдут спа-отели. Они могут быть не только в центре города, но и в лоне природы. Одним из примеров является «Изумрудный лес». Тут отдельно выделена зона релакса. Все процедуры проводятся с видом на лес или водоем. Это отличный способ оздоровится и нормализовать свои нервы.

В спа меню можно найти разнообразные виды массажей, косметологические процедуры, а также манипуляции для полноценного расслабления после тяжелой рабочей недели.

Основная особенность спа в том, что здесь отдыхают с пользой для здоровья. Огромное количество процедур способствуют улучшению внешнего вида, самочувствия, они выступают в качестве профилактики многих диагнозов. После очищения кожи, поддержания в тонусе лица и всего тела, мужчины и женщины почувствуют себя молодыми и полными сил. Последней точкой становится бассейн и хамам. Подобный отдых подарит удовольствие и красоту.

Охота

В Подмосковье можно не только расслабиться, но и предаться любимому хобби. Есть огромное количество охотничьих угодий, в которых мужчины реализуют свой инстинкт. Бронницкое хозяйство обеспечивает комфортную охоту для каждого. Тут можно обучаться, предлагается нанять егеря, который поделится своими секретами. Стоимость самой охоты варьируется в зависимости от того, кого планируется поймать. Это может быть небольшая куропатка или же целый лось.

Костеровское хозяйство считается одним из самых больших. Оно находится в 130 км от Москвы, но внушительный путь с лихвой оправдывается 20 тысячами гектар чистой природы, огромным количеством животных и птиц, а также профессионализмом каждого сотрудника.

В Подмосковье можно выбрать огромное количество разнообразных мест для отдыха. Тут есть семейные базы с развлечениями для детей и взрослых, присутствуют места для полноценной охоты и рыбалки. Также любители спорта обязательно найдут для себя нужную площадку и единомышленников. Есть отели, базы, охотничьи хозяйства на разном расстоянии от столицы. В пределах 100-150км вокруг Москвы, можно путешествовать каждые выходные и получать море незабываемых впечатлений.