Белоруссия отвела войска от границ Евросоюза

Анастасия Иванова

Белоруссия вернула военные соединения с западной границы к местам стандартной дислокации. Ранее они были переброшены на запад республики по поручению президента Александр Лукашенко, после его заявления, что войска НАТО «лязгает гусеницами у ворот».

О том, что войска возращены на меcта, сообщил министр обороны РБ Виктор Хренин. Он добавил, что ВС Белоруссии продолжают адекватно реагировать на происходящее вблизи госграницы. В том числе на то, что в 15 км от литовско-белорусской границы находятся танки США.

«В рамках операций «Усиленное передовое присутствие» и «Атлантическая решимость» движение войск НАТО происходит на сопредельной территории. В частности, в это время происходит переброска на полигон Пабраде в 15 км от нашей государственной границы второго танкового батальона 69-го танкового полка США. Нас тоже не может не беспокоить, что в непосредственной близости от нашей границы будет задействовано порядка 500 человек, 29 танков, 43 боевые машины «Брэдли», — отметил Хренин.

На фоне массовых протестов в Белоруссии, которые продолжаются после президентских выборов, Александр Лукашенко неоднократно заявлял о намерениях Запада «отсечь Гродненскую область», расположенную на западе страны. Он утверждал, что НАТО стягивает к западной границе Белоруссии силы, чтобы «затащить якобы нового президента», и войска альянса «лязгают гусеницами у ворот» страны.