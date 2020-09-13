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Блондинка в розовом: 8 культовых образов Пэрис Хилтон, которые определили моду нулевых

Блондинка в розовом: 8 культовых образов Пэрис Хилтон, которые определили моду нулевых

Пэрис Хилтон, бесспорно, является настоящим символом нулевых, ведь в своем образе она воплощала все, что было тогда модно. Стразы, розовый цвет, блеск для губ, футболки с дерзкими слоганами, джинсы с низкой талией — неизвестно, что приходит на ум раньше, когда слышишь это: просто сама эпоха или яркий портрет Пэрис Хилтон где-нибудь на красной ковровой дорожке премии Teen Awards. Хилтон восхищала и раздражала публику, кажется, в равной степени. Сегодня легендарная блондинка в розовом возвращается в медиапространство. 39-летняя Пэрис запустила собственный документальный проект на YouTube под названием This Is Paris, премьера которого ожидается 14 сентября. В опубликованных отрывках, правда, она вспоминает пока не про гламурные вечеринки 2000-х, а про подростковые травмы и тяжелые времена ее жизни. И все же для многих Пэрис по-прежнему является воплощением беззаботности и богатства. Сегодня предлагаем вспомнить образы, которые Хилтон сделала культовыми и которые определили моду нулевых. Тем более что некоторые тренды тех лет вроде брюк с заниженной талией снова возвращаются.


Велюровые спортивные костюмы

Можно не сомневаться, что во время локдауна у Пэрис не было проблем с тем, что же надеть дома. Яркие велюровые костюмы от Juicy Couture со стразами и преимущественно розового цвета были одними из фирменных нарядов Пэрис.

И в них она не только отправлялась на прогулки со своим чихуахуа Тинкербелл, но и выходила в свет на различные презентации. Спортивный стиль возвращался в моду, но Хилтон пока остается королевой гламурного спортивного стиля. В одном из интервью она даже призналась, что в ее коллекции 100 таких велюровых костюмов, — не на один карантин хватит!


Розовый цвет

В гардеробе Пэрис, конечно, были вещи разных оттенков, но именно розовый ассоциируется с ее образом сильнее всего. От вечерних платьев до футболок и меховых пелерин — Хилтон практически монополизировала этот цвет. Культовыми стали и ее розовые total look, которым позавидовала бы сама Барби.

Не обошлось, впрочем, и без скандалов. Увлечение Пэрис этим оттенком столь сильно, что в этом году она даже покрасила свою собаку в розовый, что вызвало негодование у людей.


Принцесса Пэрис

Пэрис Хилтон охотно эксплуатировала образ отвязной тусовщицы и чаще отдавала предпочтение мини-платьям, но, похоже, светская львица в душе мечтала быть принцессой. На некоторых мероприятиях Пэрис появлялась в длинных или пышных платьях, но, стоит отметить, что и тут у нее был свой взгляд на образ: слои шифона, перья, кислотные цвета. Эта принцесса явно была не из чопорного дворца, а из Голливуда.

К слову, несколько лет назад Пэрис призналась, что всегда хотела быть как принцесса Диана, но ее репутацию испортило интимное видео с ней и Риком Саломоном, которое было выпущено на DVD в 2004 году.



Юбки и платья с неровным подолом

Еще одна примета нулевых — это скошенные или рваные подолы юбок и платьев. И, конечно, Пэрис не пропустила этот тренд. Особенно популярны были модели с градиентами или сочетанием разных оттенков. Юбки обязательно должны были быть с низкой посадкой, ну а дополнять их следовало коротким топом, чтобы показать всему миру загар и пирсинг в пупке. Всем модным правилам эпохи Пэрис следовала неукоснительно.


Блеск

Стразы! Это слово могло загипнотизировать любую модницу в нулевых. Их наличие приветствовалось не только на вечерних нарядах, но и на свитерах, джинсах и майках — сиять хотелось всем, а повод надеть вечернее платье появляется все-таки не каждый день. Но что значит пара десятков страз, когда сиять можно с головы до ног! Как и в случае с розовым цветом, Пэрис не скупилась.



Ее серебристое платье от Julien Macdonald с тысячами кристаллов от Swarowski, которое она надевала на вечеринку в честь своего 21-летия, стало поистине легендарным. Образ Пэрис повторила Кендалл Дженнер, когда отмечала свое 21-летие. Похожее платье от Versace надевала и Ким Кардашьян. Да и сама Хилтон не забывает свой знаменитый наряд — платье она повторно надела на диджей-сет в Марбелье в 2017 году.



Дерзкие футболки

Когда еще нельзя было поставить статус в фейсбук или запостить картинку с философской мыслью в инстаграм, самовыражаться помогали футболки. На первую половину нулевых пришелся расцвет топов со всякими забавными, пафосными и провокационными надписями. Пэрис, конечно, чаще отдавала предпочтение последним двум.


Фирменные аксессуары

Образ Пэрис был бы неполным без ее фирменных аксессуаров. Конечно, она не расставалась с сумочками на коротком ремешке ("багеты" сейчас снова в тренде, так что тут архивные фото Пэрис можно изучать внимательней), а из головных уборов предпочитала кепки, которые она часто надевала и на красную ковровую дорожку, и бейсболки от Von Dutch.

Добавьте широкие солнцезащитные очки с неравномерным затемнением или цветными линзами (розовыми, конечно), остроносые сапоги, меховую накидку и диадемы — и узнаваемый образ "светской львицы планеты" (таким титулом пресса наградила ее в 2008 году) готов.



А вам был близок стиль Пэрис Хилтон в нулевых?

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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