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Боевики согласились пустить Красный Крест на оккупированный Донбасс

Боевики согласились пустить Красный Крест на оккупированный Донбасс

Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Представители Международного комитета Красного Креста в ближайшие недели получат беспрепятственный доступ на территорию оккупированного Донбасса. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время брифинга в рамках рабочей поездки президента в Одесскую область.

Такая договоренность была достигнута во время переговоров на уровне советников в «нормандском» формате 11 сентября, сообщает Укринформ.

«Была достигнута договоренность, что до конца этого месяца будет получен беспрепятственный доступ Красного Креста на неподконтрольную территорию к нашим гражданам, которые там находятся. И мы ожидаем, что это очень ускорит процесс обмена и возврата наших граждан, а мы имеем такое задание от президента, и это наш приоритет», — сказал он.

По словам Ермака, следующая встреча политических советников лидеров стран «нормандского» формата может произойти также через несколько недель.

«Уже с понедельника команды советников начнут работать между собой, готовиться. И следующая встреча будет продолжена, я считаю, в течение нескольких недель», — заявил политик.

Ермак также заявил, что режим прекращения огня на Донбассе будет продолжаться, несмотря на попытки его сорвать, так как прекращение огня «не устраивает не только наших врагов, но и врагов, которые противодействуют этому внутри страны».

Как писали «ФАКТЫ», ранее Ермак заявил, что главным итогом семичасовой встречи в Берлине политсоветников стран «нормандского» формата стала договоренность о продлении режима «тишины» на Донбассе.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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