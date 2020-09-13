BTS или EXO? В Нью-Йорке выбирают лучшую группу
Американцы решили устроить батл между двумя любимыми корейскими k-pop группами и спросить подписчиков, какой бэнд они считают самым лучшим, что спровоцировало появление дебатов в комментариях. Сложно сказать, какая из двух групп выиграла битву, но фанбаза «Бантан» уверена, что им нет равных.
«Никто.никогда.не сможет.победить.бтс.по количеству!»
— четко и лаконично ответил парень из армии.
«Только EXO, бантан слишком заезжено, мейнстрим не ко мне»,— конкурент BTS.
Второй вопрос под постом еще больше раззадорил фандомы.
«Кто из членов групп ваш любимый?»
Разумеется, имена всех айдолов попали в списки любимчиков поклонников, однако некоторые мудрые комментаторы поста заявили, что принципиально не будут выделять кого-то одного, ведь бэнды являются представителями одного направления и успешно развивают его за рубежом. Фаны предложили вспомнить те моменты, когда кумиры собирались вместе и чудесно проводили время, искренне поддерживая друг друга и радуясь за победы на конкурсах.
«Гайз. давайте за дружбу, видел как борются за Кая и Чимина выше, успокойтесь, мы их обоим любим!»Подпишись на нас в Яндекс Новости