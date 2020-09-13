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BTS или EXO? В Нью-Йорке выбирают лучшую группу

BTS или EXO? В Нью-Йорке выбирают лучшую группу

Американцы решили устроить батл между двумя любимыми корейскими k-pop группами и спросить подписчиков, какой бэнд они считают самым лучшим, что спровоцировало появление дебатов в комментариях. Сложно сказать, какая из двух групп выиграла битву, но фанбаза «Бантан» уверена, что им нет равных.


«Никто.никогда.не сможет.победить.бтс.по количеству!»


— четко и лаконично ответил парень из армии.

«Только EXO, бантан слишком заезжено, мейнстрим не ко мне»,

— конкурент BTS.

Второй вопрос под постом еще больше раззадорил фандомы.

«Кто из членов групп ваш любимый?»

Разумеется, имена всех айдолов попали в списки любимчиков поклонников, однако некоторые мудрые комментаторы поста заявили, что принципиально не будут выделять кого-то одного, ведь бэнды являются представителями одного направления и успешно развивают его за рубежом. Фаны предложили вспомнить те моменты, когда кумиры собирались вместе и чудесно проводили время, искренне поддерживая друг друга и радуясь за победы на конкурсах.

«Гайз. давайте за дружбу, видел как борются за Кая и Чимина выше, успокойтесь, мы их обоим любим!»

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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