Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

BTS рассказали, почему они не хотят отношений

BTS рассказали, почему они не хотят отношений

Участники южнокорейской к-поп группы BTS всегда ставили свою работу на первое место. Парни никогда не отрицали, что именно этот фактор мешает им встречаться с девушками и иметь какие-то любовные связи.


«Я не верю, что мы можем с кем-то встречаться. У нас даже нет времени на встречи с нашей семьей. Наш образ жизни сильно отличается от образа жизни других людей»,


— рассказали BTS.

Чимин (Jimin) также отметил, если бы они были в отношениях, это не было похоже на настоящие серьезные отношения. Отметим, что даже во времена дебюта у BTS был такой же склад ума.

Во время предыдущего выпуска Beatles Code BTS рассказали, что не заинтересованы в сближении с какой-либо женской группой. Шуга (Suga) подробно рассказал об этом. Он отметил, что они не хотели отвлекаться, а мечтали сосредоточиться исключительно на своей музыке.

«Мы были еще новички, отвлекаться на отношения было бы не лучшим решением»,

— заявил айдол.

Кроме этого, Шуга также рассказал, что они никогда не сближались с девушками после своего дебюта, поэтому шанс того, что BTS встречались с девушками из к-поп групп минимален.

Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Осень насупила. Россиянам предрекли скорый рост тарифов на сотовую связь
Осень насупила. Россиянам предрекли скорый рост тарифов на сотовую
На Канарах хотят ввести экспресс-тесты на COVID-19 для туристов
На Канарах хотят ввести экспресс-тесты на COVID-19 для туристов
Звезды "Сверхъестественного" выложили фото с последнего дня съемок
Звезды "Сверхъестественного" выложили фото с последнего дня съемок
Год скандальной истории! Вспоминаем, как Чонгук сходил на свидание
Год скандальной истории! Вспоминаем, как Чонгук сходил на свидание
BTS рассказали, почему они не хотят отношений
BTS рассказали, почему они не хотят отношений
В Риге ждут окончательного утверждения результатов выборов
В Риге ждут окончательного утверждения результатов выборов
10 осенних помад: выбираем идеальный винный оттенок
10 осенних помад: выбираем идеальный винный оттенок
В России за сутки выявили 5 449 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 5 449 новых случаев коронавируса
Как сделать сброс порчи и вернуть зло тому, кто его навел: 5 способов
Как сделать сброс порчи и вернуть зло тому, кто его навел: 5 способов
В Новороссийске возбуждено уголовное дело в отношении депутата
В Новороссийске возбуждено уголовное дело в отношении депутата
Искусственный интеллект выбрал Генри Кавилла на роль Джеймса Бонда
Искусственный интеллект выбрал Генри Кавилла на роль Джеймса Бонда
Человек-Q, буря и адренохром: американская сверхдержава охвачена паранойей
Человек-Q, буря и адренохром: американская сверхдержава охвачена

Топ на сегодня

Правительство выделило на пособия по безработице дополнительно 35,3 млрд
Правительство выделило на пособия по безработице дополнительно 35,3
Дания выступила за начало новой дискуссии по поводу «Северного потока — 2»
Дания выступила за начало новой дискуссии по поводу «Северного
Намджуну из BTS купили носорога в честь дня рождения!
Намджуну из BTS купили носорога в честь дня рождения!
Захарова призвала Apple не идти на поводу у украинских властей
Захарова призвала Apple не идти на поводу у украинских властей
На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования
На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования

Еще по теме

Бросил ли Шуга из BTS курить?
«Убирайтесь»: Шуга уволил директора Big Hit
Грубо! Шуга из BTS не хочет быть соседом Чимина
Новый фит! Шуга из BTS и MAX готовят коллаб