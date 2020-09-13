BTS рассказали, почему они не хотят отношений

Алексей Вольцев

Участники южнокорейской к-поп группы BTS всегда ставили свою работу на первое место. Парни никогда не отрицали, что именно этот фактор мешает им встречаться с девушками и иметь какие-то любовные связи.

«Я не верю, что мы можем с кем-то встречаться. У нас даже нет времени на встречи с нашей семьей. Наш образ жизни сильно отличается от образа жизни других людей»,

— рассказали BTS.

Чимин (Jimin) также отметил, если бы они были в отношениях, это не было похоже на настоящие серьезные отношения. Отметим, что даже во времена дебюта у BTS был такой же склад ума.



Во время предыдущего выпуска Beatles Code BTS рассказали, что не заинтересованы в сближении с какой-либо женской группой. Шуга (Suga) подробно рассказал об этом. Он отметил, что они не хотели отвлекаться, а мечтали сосредоточиться исключительно на своей музыке.

«Мы были еще новички, отвлекаться на отношения было бы не лучшим решением»,

— заявил айдол.

Кроме этого, Шуга также рассказал, что они никогда не сближались с девушками после своего дебюта, поэтому шанс того, что BTS встречались с девушками из к-поп групп минимален.

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