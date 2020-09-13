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Депутат Рады заявил о подготовке к силовому свержению Зеленского

Депутат Рады заявил о подготовке к силовому свержению Зеленского
На Украине начался процесс насильственного свержения президента Владимира Зеленского, в этом направлении работает команда его предшественника Петра Порошенко, заявил депутат Рады Ренат Кузьмин.


"В органах государственной власти и в правоохранительных органах, и в силовых структурах, в том числе и в армии, существует довольно большая группа людей, недовольных действующим президентом и готовых присоединиться к государственному перевороту в удобное для них время", — сказал парламентарий в эфире телеканала Zik.

По мнению Кузьмина, этим людям не хватает только повода для захвата власти, который, как считает депутат, "легитимизировал бы их действия". Но команда Порошенко уже создает для переворота все необходимые условия, считает политик.


экс-президента в скором времени устроит "бутафорский сбор подписей" за создание следственной комиссии по расследованию действий нынешней власти, а после неудачи обвинит действующий парламент в недееспособности и призовет людей на улицы.
# В мире
По материалам: ria.ru

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