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Депутаты НАО избрали губернатором Юрия Бездудного

Депутаты НАО избрали губернатором Юрия Бездудного
Депутаты собрания Ненецкого округа на очередной сессии совета депутатов в воскресенье большинством голосов избрали врио главы региона Юрия Бездудного губернатором региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного совета депутатов.

"Юрий Бездудный избран губернатором округа", - сказали в пресс-службе. За его кандидатуру свои голоса отдали 14 депутатов из 16. Бездудный исполнял обязанности главы округа со 2 апреля после того, как прежний губернатор Александр Цыбульский был назначен врио главы Архангельской области.

Как РИА Новости сообщили в совете депутатов, в полдень состоится вступление в должность избранного губернатора.


В соответствии с федеральным и окружным законодательством, губернатора в Ненецком округе выбирают депутаты из трех кандидатур, представленных президентом РФ. В соответствии с окружным законом "О порядке избрания губернатора Ненецкого округа", избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов. Губернатор округа избирается на срок пять лет и считается вступившим в должность после принесения присяги, прописанной в Уставе НАО.

# Политика
По материалам: ria.ru

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