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Депутаты НАО выберут губернатора на очередной сессии совета

Депутаты НАО выберут губернатора на очередной сессии совета
Совет депутатов Ненецкого автономного округа на 29-й сессии, которая состоится в воскресенье, в единый день голосования, выберут главу региона из трех предложенных президентом РФ кандидатур.

Как сообщается на сайте совета, заседание начнется в 10.00 мск в актовом зале администрации округа. В повестке первым стоит вопрос об избрании губернатора Ненецкого автономного округа. Докладчиком выступит полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

# Политика
По материалам: ria.ru

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