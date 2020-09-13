Депутаты НАО выберут губернатора на очередной сессии совета
Сегодня, 06:50 Анастасия Иванова
Совет депутатов Ненецкого автономного округа на 29-й сессии, которая состоится в воскресенье, в единый день голосования, выберут главу региона из трех предложенных президентом РФ кандидатур.
Как сообщается на сайте совета, заседание начнется в 10.00 мск в актовом зале администрации округа. В повестке первым стоит вопрос об избрании губернатора Ненецкого автономного округа. Докладчиком выступит полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.
По материалам: ria.ru