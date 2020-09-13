Договоренности о свободной торговле ЕАЭС и Сербии закрепят законом

Анастасия Иванова

Основные правила торговли между государствами — членами ЕАЭС и Сербией, соответствующие нормам Всемирной торговой организации (ВТО), могут быть установлены законодательно. Проект закона о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией планируется рассмотреть на ближайшем заседании Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Соглашение предусматривает порядок взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности с таможенными органами. Договорённости предусматривают возможность внедрения электронной системы сертификации происхождения товаров. Документ также содержит механизм двусторонних защитных мер, который позволяет оперативно реагировать на изменения на рынке вследствие либерализации торговли. «Достигнутые договоренности содержат экономические выгоды для стран Союза и Сербии как в краткосрочной перспективе, основанные на мгновенной экономии таможенных платежей в отношении существующего экспорта, так и в среднесрочной — в связи с реализацией экспортных возможностей в условиях расширения охвата режима свободной торговли», — сообщали ранее в пресс-службе правительства.

Новое торговое соглашение, как поясняют авторы, не только полностью гармонизирует условия торговли Беларуси, Казахстана и России с Сербией, с которой у них уже есть двусторонние договоренности о свободной торговле, но и создаст аналогичный режим для армянских и киргизских товаров, преференции для которых при доступе на сербский рынок ранее отсутствовали.

По результатам переговоров Сербия предоставляет режим свободной торговли в отношении всей номенклатуры товаров из России, за исключением, в частности, шин, тракторов, легковых автомобилей.

Соглашение было подписано 25 октября 2019 года в Москве.

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