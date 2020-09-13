«Домашнее» питание фиалок для пышного цветения

Анастасия Иванова

Домашние фиалки растут в крошечных горшочках, и поэтому без подкормок просто не смогут пышно цвести и быстро расти. Важно научиться правильно удобрять эти цветы, чтобы они выбрасывали как можно больше бутонов.

Какое питание необходимо фиалкам?

В домашних условиях при выращивании фиалок можно обойтись и без применения химических удобрений, заменив их простыми народными рецептами, состоящими из доступных продуктов.

Так, цветам очень понравится кожура цитрусовых, которой можно и подкормить, и защитить растения от атак насекомых. Подойдут корки от грейпфрута, апельсина или лимона. Необходимо просто залить кожуру одного плода литром крутого кипятка и настоять сутки. Приготовленный настой через 24 часа процеживают и разводят 1:10 водой. Под каждое растение расходуют только по 200 мл удобрения, подливая его под корень.

Уже начиная с марта домашним фиалкам необходимо много йода. Этот элемент способствует правильному развитию растений. Йод полезно вносить до конца лета. Эту подкормку вносят только три раза через равные промежутки. Следует просто 1 каплю аптечного йода растворить в 3 л воды и подлить по 100 мл.

Навоз – это универсальное средство, которым подкармливают даже домашние фиалки, чтобы вызвать буйное цветение. Можно также использовать и куриный помет. Следует взять 200 г навоза и сложить в трехлитровую банку, залить водой и настоять две недели.





Затем приготовленный настой разводят 1:3 чистой водой и подливают по 200 мл под каждый кустик.

Дрожжи – это еще одно универсальное средство, которое придется по вкусу фиалкам. Необходимо пакетик сухого продукта развести в 300 мл теплой воды и добавить 1 ст. л. сахара. Через 4 часа удобрение разводят 1:3 теплой водой и подливают по 100 мл под каждый кустик.

Дрожжи полезно вносить под фиалки и зимой, но только раз в месяц.

Способы удобрения под корень

Многие цветоводы просто готовят раствор удобрения на воде комнатной температуры, а затем подливают им фиалки под корень. Можно использовать и клизму, в которую набирается подкормка, а затем аккуратно вносится под корень кустика.

Можно поступить и по-другому: вылить приготовленный раствор в поддон и поставить в него горшочки на 20 минут. Затем фиалки переставляют обратно на место – излишки удобрения стекут в поддоны под каждым вазончиком.

Некоторые цветоводы используют готовые удобрения для цветущих в виде палочек. Их просто помещают в землю в горшочке рядом с корнями на глубину 3 см. Постепенно во время поливов питательные вещества будут проникать к корням.