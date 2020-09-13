Единый день голосования: предварительные итоги выборы губернаторов
Как следует из данных, распространенных Центризбиркомом, в большинстве регионов первые места пока предварительно занимают временно исполняющие обязанности губернаторов.
Так, после обработки 0,62% протоколов врио главы Коми Владимир Уйба лидирует на выборах в республике с результатом 73,55% голосов.
показывают лидерство действующего главы региона Вениамина Кондратьева, который на этот час набирает 85,29%.
Своих соперников опережает врио главы Чувашии Олег Николаев: у него после обработки 1,11% протоколов 82,02% поддержки избирателей.
В Тамбовской области лидерство остается за действующим главой администрации Александром Никитиным. Как следует из предварительных данных ЦИК после обработки 5,32%, у представителя "Единой России" Никитина 92,8% поддержки.
Вечером в воскресенье радио Sputnik сообщило, что в России завершилось голосование в рамках ЕДГ.