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Единый день голосования: предварительные итоги выборы губернаторов

Единый день голосования: предварительные итоги выборы губернаторов
Центральная избирательная комиссия России в режиме онлайн приступила к оглашению предварительных цифр по итогам завершившегося голосования по выборам губернаторов в различных субъектах Федерации, сообщает РИА Новости.

Как следует из данных, распространенных Центризбиркомом, в большинстве регионов первые места пока предварительно занимают временно исполняющие обязанности губернаторов.

Так, после обработки 0,62% протоколов врио главы Коми Владимир Уйба лидирует на выборах в республике с результатом 73,55% голосов.


показывают лидерство действующего главы региона Вениамина Кондратьева, который на этот час набирает 85,29%.

Своих соперников опережает врио главы Чувашии Олег Николаев: у него после обработки 1,11% протоколов 82,02% поддержки избирателей.

В Тамбовской области лидерство остается за действующим главой администрации Александром Никитиным. Как следует из предварительных данных ЦИК после обработки 5,32%, у представителя "Единой России" Никитина 92,8% поддержки.

Вечером в воскресенье радио Sputnik сообщило, что в России завершилось голосование в рамках ЕДГ.

# Политика
По материалам: ria.ru

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