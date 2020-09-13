Где искать причины переедания

Роман Иванов

О чем говорят женщины? Самой «больной» темой для них считается собственный вес. Ни одни женские «посиделки» не обходятся без обсуждения новой диеты, батончиков для перекуса, всевозможных таблеток, чаев и других способов снижения веса. Но, наверно никто не задумывался с чего нужно начинать и в чем проблема. А суть причины стоит поискать в «глубине своей души».

Вспомнить детство

Достаточно вспомнить любящих бабушек и мам, которые не выпускали и из-за стола пока ребенок не съест ложечку за маму, за папу и за всю родню сразу. В те времена не принято было выбрасывать еду, поэтому из-за стола выпускали, только с пустой тарелкой. Это первая причина переедания - привычки из детства. Все диетологи в один голос говорят, что выходить из-за стола нужно с легким чувством голода, сытость приходит после 15-20 минут после принятия пищи.

Вторая причина из детства – ребенок «одиночка». Ведь, в то время, когда одни родители усиленно пичкают сына/дочку едой, другие не воспринимают проблемы ребенка в серьез и не уделяют должного внимания своему чаду. Тогда появляется комплекс «неполноценности», что он никому не нужен и его не любят, единственное утешение он находит в еде. И благо, если в еде, это еще самое безобидное, в чем ребенок может найти утешение.

Повзрослевшие дети начинают, есть не только «на ходу», порой даже «на лету» плохо пережевывая и всухомятку. Большую роль в переедании молодежи играет «быстрая еда», которая продается на каждом углу, она кажется вкусной, а усилители вкуса «удваивают порцию», «заставляют» купить еще.

Взрослые проблемы

Даже, если в детстве не было проблем с питанием, никто не заставлял, есть через силу, и родители достаточно уделяли времени. То, повзрослев, все равно появляются определенные жизненные трудности, стресс на работе, малоподвижный образ жизни, проблемы в личной жизни и т.д.

Чаще всего люди начинают сами себя жалеть, искать виноватого в своих бедах, а между делом заедают грусть и тоску калориями.

Как с этим бороться?

Первым делом нужно осознать, что причины есть, и с ними нужно бороться. Не стоит прятаться, как улитка в свой домик, сама собой ситуация не рассосется. Если родственники не в силах помочь и все их уговоры не действуют, тогда нужно обращаться к специалистам. С проблемами переедания занимаются не только диетологи и эндокринологи, которые назначают диету после пройденного исследования. Но и психологи вносят свою лепту в решение такой задачи. Ведь многие специализированные медицинские учреждения по снижению веса работают с психологами, которые помогают разобраться в себе и понять психологическую причину переедания, а также найти правильное решение. И не стоит этого бояться и стесняться. Ведь переедание это не одна из проблем, они тянуться цепочкой друг за другом. Начиная с «косых» взглядов людей на полноту, а также проблемы с выбором одежды, да и с личной жизнью ничего «не клеиться». Как только стоит решить одну ситуацию, другие уже с легкостью начнут решаться сами собой.

Не забывайте обращать внимание на свое здоровье и прислушиваться не только к себе, но и к другим людям. Не стоит лениться, а нужно все переосмыслить, взвесить все «за» и все «против» и тогда все обязательно получиться. Верьте в себя!