Год скандальной истории! Вспоминаем, как Чонгук сходил на свидание

Влада Некрасова



Ровно год назад участник к-поп группы BTS Чонгук (Jungkook) внезапно попал в неприятную историю. Кадры его личной жизни в интернет. На них парень обнимал девушку, которая, как посчитали фанаты, была его любимой. Кроме того, в сети также появились фотография, на которой они вместе пили напитки. АРМИ, кажется, не были готовы к этим новостям.

Таинственной незнакомкой оказалась Ли Миджу (Lee Mijoo), работающая тату-мастером в салоне Tat2Luv. Девушка подверглась настоящей травле. Ей угрожали и писали гневные сообщения. Говорят, что после этого Ли Миджу пришлось обратиться к психологу.

Сам Чонгук через несколько дней заявил у себя в Instagram, что это был не он. Агентство Big Hit Entertainment также выступило с официальным заявлением по решению этой проблемы.

«Слухи о свидании Чонгука абсолютно не соответствуют действительности. Во время его визита в Геоджедо Чонгук просто ходил со своими друзьями на обед и в караоке.Нам очень жаль, что его личная жизнь была выставлена на показ. Кроме того, распространение ложной информации с целью опорочить нашего артиста также будет иметь серьезные юридические последствия»,

— говорилось в заявлении.

А ты помнишь эту историю?

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