Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года

Вадим Карасев

Василиса Володина — популярный астропсихолог с большим опытом. Ее прогнозы всегда бью точно в цель, а советы всегда насыщены объективностью и позитивом, какой бы сложной не была та или иная неделя.

В этот раз нас ожидает не самый приятный период времени, но он будет крайне важным. Многие из нас узнают нечто важное о себе, о жизни, об окружающих людях. Это даст пищу для размышлений, а также повод задуматься о том, куда дальше двигаться по жизни, как изменить ее к лучшему. У каждого из Знаков есть свои секреты счастья. Настало время воспользоваться ими, чтобы начать новую жизнь.

Овен

Овнам стоит поменьше общаться с типичными представителями лживых Знаков Зодиака. Такие люди способны будут на подлость. Им не стоит доверять. Впрочем, стоит быть осторожнее с доверием всем людям в целом, потому что эта неделя — время возможностей для одних и время проблем для других. Кто-то, возможно, захочет воспользоваться слабостями Овнов.

У людей этого Знака мало слабостей, но они есть. Овны любят внимание и обожают общаться открыто. Им совершенно точно не стоит рассказывать никому о своих планах на будущее и амбициях. Враги могут использовать это против них. Также звезды хотят, чтобы Овны выступали в роли миротворцев, а не главных зачинщиков беспорядка. Это повысит их авторитет.

Телец

Тельцам на этой неделе очень повезет в любовной сфере, потому что звезды и планеты сделают их более удачливыми, а также повысят их обаяние, харизму. Им будет гораздо проще знакомиться, производить хорошее первое впечатление, договариваться о чем-то на работе и в бизнесе, устраиваться на новую работу и так далее. Важно проверять совместимость перед началом новых отношений, чтобы не наломать дров.

Получить работу или любовь человека по взмаху волшебной палочки не получится. Придется также уповать на свой опыт и на здравый смысл. Желательно пока отказаться от покупок и направить свою энергию на заработки. Деньги должны копиться, а не тратиться. Самые благоприятные дни недели — 18, 19 сентября. Самый опасный — 16 число.

Близнецы

Близнецам, возможно, придется очень много общаться с людьми, в том числе и с новыми. Крайне полезным навыком станет умение разбираться в людях. Советы экстрасенсов помогут в этом преуспеть. Нужно научиться отделять друзей от врагов уже на первых минутах общения, чтобы в случае чего не наткнуться на проблемы.

В финансовой и рабочей сфере Близнецам будет определенно везти. Нужно больше работать, меньше бездельничать и как можно больше времени проводить за планированием. Важно иметь в запасе план «Б» на случай срыва основного. Также необходимо сторониться принятия решений на основе одной лишь интуиции. Нужно всё взвешивать, чтобы не попасть впросак.

Рак

У Раков начинается неделя радости и успехов в работе, в делах. При этом очень важно проявлять самостоятельность и самодостаточность, поменьше общаться с токсичными людьми. Заговоры от злых людей помогут избежать ссор, негатива. С ними будет гораздо меньше отвлекающих факторов и мелких, но назойливых проблем.

Ракам улыбнется удача в сфере любви. С 14 по 20 сентября полезно проводить много времени с семьей и детьми. Всем, кто одинок и пока только ищет вторую половинку. Можно окунуться в романтику. Знакомиться можно в социальных сетях. Так будет даже лучше, потому что ни что не станет отвлекать Раков от работы. В целом неделя будет динамичной и приятной.

Лев

Звезды сейчас не в духе, особенно в период с 15 по 17 сентября. Очень важно помнить о том, почему притягиваются несчастья, и как этого можно избежать. Несмотря на то, что звезды будут в диссонансе с планетами, главным врагом для Львов будут они сами. Этим людям стоит проще относиться ко всему происходящему вокруг. Нужно сохранять терпение в трудные минуты.

Ближе к концу недели Львов ожидает всплеск удачи. Это значит, что на выходных нужно будет сменить обстановку. Можно будет отправиться в поездку, заняться спортом, поменять стиль, обновить гардероб. В эти выходные не стоит сидеть без дела. Необходимо проявлять активность и не впадать в депрессию, не думать о прошлом.

Дева

У Дев на этой неделе при движении вперед не будет никаких преград кроме внутренних. Имя им негативные программы. Девам стоит найти умиротворение, спокойствие. Жизнь — это не всегда «дом-работа-дом». Это развлечения, духовные поиски. Это будет прекрасное время для медитаций, для общения со старыми знакомыми, дальними родственниками, друзьями.

Не будет ни плохих, ни благоприятных дней. Всё в руках этих людей. Они сами могут вершить свою судьбу — без вмешательства звезд. Тем не менее, ночные светила все же помогут Девам в достижении счастья. Для этого нужно лишь поверить в чудо и в самих себя. На этой неделе людям этого Знака лучше не сомневаться в светлом будущем.

Весы

Наступает идеальное время для работы, повышенной активности во всех сферах жизни. Вероятность того, что Весы добьются желаемых результатов и придут к поставленным целям, очень высока. Сильные обряды на исполнение желания помогут повысить вероятность успеха. Также Весам стоит окружать себя приятными и теплыми людьми.

Стоит обращать внимание на объективную и ненавязчивую критику, а также доверять друзьям, близким. Советы этих людей временами будут довольно полезными, так что лучше постоянно анализировать все ими сказанное. Конец недели прекрасно подойдет для романтики. Возможны мимолетные романы и флирт. Одинокие Весы смогут найти счастье.

Скорпион

Первые пару дней звезды и планеты не смогут нащупать общий ритм и будут пребывать в диссонансе. Это отразится на успехах Скорпионов. Ритуал на удачу поможет избавиться от неприятностей, причем не только на этой неделе, но и в ближайшем будущем в целом. Сейчас большое значение играет настрой Скорпионов. Меланхоличное настроение может сыграть злую шутку.

Необходимо убрать из головы все вопросы типа «что если я не смогу?». Сомнения могут очень быстро материализоваться в проблем, что очень сильно замедлит достижение поставленных целей и задач в любых сферах. Важно полагаться на здравый смысл, жизненный опыт и интуицию. Звезды укрепят шестое чувство Скорпионов.

Стрелец

Денежная и рабочая сферы станут для Стрельцов самыми важными в эти дни. Для привлечения денег можно воспользоваться правилами фэн-шуй. Они помогут стабилизировать финансовые и информационные потоки. Как итог — у Стрельцов будет больше шансов на успешное завершение дел, на получение нового полезного опыта.

Не стоит воспринимать трудности как неудачи. На этой неделе звезды постараются сделать путь Стрельцов менее тернистым, но даже если этого сделать у них не получится, вероятность повышения доходов и обретения новых источников вдохновения останется прежней. Нужно идти вперед и опираться на свой опыт, полученный ранее.

Козерог

В начале недели Козерогам будет нелегко справиться с натиском проблем. В конце недели звезды дадут возможность этим людям как следует отдохнуть и набраться сил. Не нужно брать работу на дом в пятницу, субботу и воскресенье. Лучше посвятить свое время семье, родственникам, любимому человеку. Нужно отвлечься от забот и переживаний.

Многим Козерогам удастся изменить свою жизнь, но вероятность приятного исхода будет гораздо выше, если следовать законам процветания. Настало время для повышенной активности. Важно иметь желание, а возможности появятся сами собой. В будние дни в качестве отдыха можно использовать домашние дела. Они очистят мысли от переживаний.

Водолей

Водолеям на этой неделе звезды подарят позитив и удачу. Лишить этого их смогут лишь токсичные люди. Нужно ознакомиться с тем, как распознавать таких людей и как от них защищаться. Если ничего не предпринимать, можно серьезно затруднить свой путь к успеху и достижению жизненных целей. Важно не быть одиночкой, а уметь выделять рациональное зерно из всего услышанного от окружающих.

Звезды сделают Водолеев более продуктивными. У этих людей появится больше возможностей, а усталость будет приходить гораздо реже. Это не время отдыхать. Нужно действовать, пока звезды и планеты предрасположены к оказанию помощи. На этой неделе можно серьезно вырваться вперед.

Рыбы

В первые пару-тройку дней этой недели Рыб могут настигать неудачи. Желательно более тщательно планировать свои дела, чтобы исключить вероятность срывов. В начале недели необходимо будет более ответственно относиться к обязанностям. Нельзя перекладывать дела на чужие плечи и надеяться на чудо. Перед важными событиями можно пользоваться заговорами на удачу.

Во второй половине недели звезды и планеты войдут в гармоничное взаимодействие, поэтому Рыбам станет жить гораздо проще. Это будет прекрасное время для любовных приключений, а также для смены обстановки. Можно будет смело отправляться в командировки, дальние поездки. Можно также будет совершать грандиозные покупки.