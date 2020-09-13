Группа "Руки вверх" и та поддельная: в оккупированной Макеевке опозорились с концертом на день города

Алексей Вольцев

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В оккупированной Макеевке пытались с шиком отметить день города. Организаторы столкнулись с тем, что никто из артистов не рвется ехать выступать на оккупированную территорию. Выход был найден оригинальный: афиши вещали, что в город приедет популярная у молодежи 90-х группа «Руки вверх». Тот факт, что группа прекратила существование в 2006 году, а у солиста Сергея Жукова концерты в России, организаторы проигнорировали. В итоге в Макеевке уговорили выступить младшего брата артиста — Михаила Жукова.

На то, что в Макеевку приехали какие-то поддельные «Руки вверх», обратил внимание журналист и блогер Денис Казанский.

В соцсетях комментаторы жестко высмеяли макеевский концерт.

Напомним, в этом году устроенные оккупантами празднования дня города в Донецке сами горожане назвали насмешкой над шахтерами.