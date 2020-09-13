Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Искусственный интеллект выбрал Генри Кавилла на роль Джеймса Бонда

Искусственный интеллект выбрал Генри Кавилла на роль Джеймса Бонда

Искусственный интеллект выбрал Генри Кавилла на роль Джеймса Бонда
. Искусственный интеллект провел кастинг и выяснил, что лучший британский претендент на роль следующего Джеймса Бонда — Генри Кавилл, сообщает Movieweb.

Программа Largo.ai сравнивала характеристики потенциальных кандидатов и самого персонажа, чтобы выбрать преемника Дэниела Крейга, сыгравшего знаменитого агента в последней, 25-ой части бондианы – "Не время умирать".

Из британских актеров на первое место вышел Генри Кавилл (92%), на втором — Ричард Армитедж из "Хоббита" (92%), а на третьем — Идрис Эльба (90,0%).


Когда в выборку включили не только уроженцев Великобритании, то лучшим Бондом искусственный интеллект назначил Карла Урбана (96,7%), на втором месте — Крис Эванс (93,3%), на третьем — Уилл Смит (92,2%).


Если бы режиссеры решили сменить агенту пол, то кандидатом номер один оказалась бы Джина Карано (97,3%), номер два — Кэти Сакхофф (94,4%), замыкает тройку с незначительным отставанием Анджелина Джоли (94,2%).

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Новороссийске возбуждено уголовное дело в отношении депутата
В Новороссийске возбуждено уголовное дело в отношении депутата
Искусственный интеллект выбрал Генри Кавилла на роль Джеймса Бонда
Искусственный интеллект выбрал Генри Кавилла на роль Джеймса Бонда
Человек-Q, буря и адренохром: американская сверхдержава охвачена паранойей
Человек-Q, буря и адренохром: американская сверхдержава охвачена
Учения и никакой политики. Российские десантники отправятся в Белоруссию
Учения и никакой политики. Российские десантники отправятся в
Модная битва: София Ричи против Хлое Кардашьян
Модная битва: София Ричи против Хлое Кардашьян
Обошла санкции. Британия экспортировала в РФ космическую электронику
Обошла санкции. Британия экспортировала в РФ космическую электронику
Депутаты НАО избрали губернатором Юрия Бездудного
Депутаты НАО избрали губернатором Юрия Бездудного
Московские власти запускают курсы преподавания киберспорта для учителей
Московские власти запускают курсы преподавания киберспорта для
Пушков: США истерично реагируют на усиление России
Пушков: США истерично реагируют на усиление России
Китайцы будут меньше есть — они выбрасывали миллионы тонн еды
Китайцы будут меньше есть — они выбрасывали миллионы тонн еды
Время подает знаки: к чему спешат, отстают и останавливаются часы
Время подает знаки: к чему спешат, отстают и останавливаются часы
Зональная диета: эксперт комментирует любимую диету Дженнифер Энистон и других звезд
Зональная диета: эксперт комментирует любимую диету Дженнифер Энистон

Топ на сегодня

ЦБ выявил новую схему мошенничества с помощью голосового меню
ЦБ выявил новую схему мошенничества с помощью голосового меню
Правительство выделило на пособия по безработице дополнительно 35,3 млрд
Правительство выделило на пособия по безработице дополнительно 35,3
Захарова призвала Apple не идти на поводу у украинских властей
Захарова призвала Apple не идти на поводу у украинских властей
Дания выступила за начало новой дискуссии по поводу «Северного потока — 2»
Дания выступила за начало новой дискуссии по поводу «Северного
Продюсер New York Post назвал российского игрока НХЛ мусором
Продюсер New York Post назвал российского игрока НХЛ мусором

Еще по теме

Пирс Броснан хочет снова увидеть Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда
Супермен Генри Кавилл может стать новым Джеймсом Бондом
Супермена назвали следующим Джеймсом Бондом
Дэниел Крэйг остается главным кандидатом на роль Джеймса Бонда