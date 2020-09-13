Искусственный интеллект выбрал Генри Кавилла на роль Джеймса Бонда

Влада Некрасова

. Искусственный интеллект провел кастинг и выяснил, что лучший британский претендент на роль следующего Джеймса Бонда — Генри Кавилл, сообщает Movieweb.

Программа Largo.ai сравнивала характеристики потенциальных кандидатов и самого персонажа, чтобы выбрать преемника Дэниела Крейга, сыгравшего знаменитого агента в последней, 25-ой части бондианы – "Не время умирать".

Из британских актеров на первое место вышел Генри Кавилл (92%), на втором — Ричард Армитедж из "Хоббита" (92%), а на третьем — Идрис Эльба (90,0%).

Когда в выборку включили не только уроженцев Великобритании, то лучшим Бондом искусственный интеллект назначил Карла Урбана (96,7%), на втором месте — Крис Эванс (93,3%), на третьем — Уилл Смит (92,2%).

Если бы режиссеры решили сменить агенту пол, то кандидатом номер один оказалась бы Джина Карано (97,3%), номер два — Кэти Сакхофф (94,4%), замыкает тройку с незначительным отставанием Анджелина Джоли (94,2%).