Явка на избирательных участках на Камчатке составляет почти 27 процентов

Лидия Мартынова

Явка на избирательных участках Камчатки, где выбирают губернатора региона, на 10:00 (01:00 мск) воскресенья составила 26,97%, сообщили РИА Новости на горячей линии избирательной комиссии Камчатского края.

На Камчатке в 8:00 в воскресенье (23:00 мск субботы) открылись 188 избирательных участков.

11 и 12 сентября в регионе проходило досрочное голосование, участие в нем, по данным правительства края, приняли 25% избирателей.

Владимир Солодов, Максим Близнюков ("Партия Роста"), Дмитрий Бобровских ("Справедливая Россия"), Валерий Калашников (ЛДПР) и Александр Остриков ("Патриоты России").