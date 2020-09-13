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Явка на избирательных участках на Камчатке составляет почти 27 процентов

Явка на избирательных участках на Камчатке составляет почти 27 процентов
Явка на избирательных участках Камчатки, где выбирают губернатора региона, на 10:00 (01:00 мск) воскресенья составила 26,97%, сообщили РИА Новости на горячей линии избирательной комиссии Камчатского края.

На Камчатке в 8:00 в воскресенье (23:00 мск субботы) открылись 188 избирательных участков.

11 и 12 сентября в регионе проходило досрочное голосование, участие в нем, по данным правительства края, приняли 25% избирателей.


Владимир Солодов, Максим Близнюков ("Партия Роста"), Дмитрий Бобровских ("Справедливая Россия"), Валерий Калашников (ЛДПР) и Александр Остриков ("Патриоты России").
# Политика
По материалам: ria.ru

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