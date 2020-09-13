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Эксперт: "нарушения" на карте "Голоса" создаются искусственно

Эксперт: "нарушения" на карте "Голоса" создаются искусственно

Профессор Самарского Госуниверситета, председатель Общественного комитета "За честные выборы" Виктор Полянский заявил, что оппозиция утверждается на этих выборов, пытаясь спровоцировать скандалы и конфликты.

По словам Полянского, карта "нарушений" организации "Голос" по Самарской области выглядит, как спланированная кампания – к региону приковано повышенное внимание.

"Есть также активисты, идущие от оппозиции, которые утверждаются за счет скандалов и конфликтов. Видимо таким образом они стремятся публично закрепить свою значимость, стремятся создать общий негативный фон. Там, где факты находят подтверждение, проблема решается оперативно. Но чаще поводы создаются искусственно, для повышения публичной значимости активных акторов избирательной кампании", – цитирует его "Ридус".

По данным движения "Голос", за все время кампании поступили сообщения о 1175 нарушениях из 57 регионов. Эксперты критикуют эту информацию, как ничем не подкрепленную: на сайте указано, что организаторы проекта не несут ответственности за достоверность сведений и проводят лишь первичную модерацию.

13 сентября в России проходят выборы различных уровней в 83 субъектах Федерации. В четырех регионах россияне довыбирают депутатов Госдумы, в 18 – определяют высших должностых лиц. В двух регионах глав избирают региональные заксобрания, еще в 11 областях идут выборы самих депутатов заксобраний

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По материалам: uposters.ru

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