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Эксперт оценил риски закрытия "Северного потока — 2"

Эксперт оценил риски закрытия "Северного потока — 2"
Риски для проекта "Северный поток 2" после ситуации с блогером Алексеем Навальным выросли, но утверждать о его остановке рано, прокомментировал РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен ранее выступила за начало новой дискуссии по строительству газопровода "Северный поток 2" после ситуации с Алексеем Навальным. Датское энергетическое агентство в июле 2019 года выдало разрешение на строительство газопровода.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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