«Какой огромный» — Крис Эванс случайно слил в сеть своё интимное фото

Лидия Мартынова

Кажется российская звезда Айза Анохина задала новый мировой тренд. На этот раз, в инстаграм слил своё внушительное мужское достояние голливудский секс-символ Крис Эванс (Chris Evans).

«Божечки мои, разве бывают такие большие. Теперь я понимаю, почему он главный красавчик Голливуда» — пишут фанатки.

Не Айзой единой - Крис Эвансслучайно слил в иснту свой дик пик .Тег Chris Evans в твиттере сейчас топ 1 по миру 👌 pic.twitter.com/c9lB8I8kYF — nav1gator (@nav1gatore) September 12, 2020

Снимок вмиг облетел все социальные сети и возглавил мировые тренды в Twitter. Что заставило сделать Криса такое фото пока неизвестно, возможно на загрузку случайно нажала лапой его собака, с которой Крис Эванс почти не расстаётся. Поклонники предполагают, Крис сейчас спит, а пёс залил в сеть откровенный пост и теперь довольный собирает лайки, пока хозяин не видит.

Хотя, скорей всего, Крис просто ошибся снимком и он полетел в сторис:

В сети уже начали появляться мемы на тему размеров Криса Эванса:

Chris Evans was reportedly seen jogging when he suddenly fell, he is getting treatment at the nearest hospital pic.twitter.com/zwV2IYxth2 — PopBase (@el_cocochin) September 12, 2020

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