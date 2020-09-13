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«Какой огромный» — Крис Эванс случайно слил в сеть своё интимное фото

«Какой огромный» — Крис Эванс случайно слил в сеть своё интимное фото

Кажется российская звезда Айза Анохина задала новый мировой тренд. На этот раз, в инстаграм слил своё внушительное мужское достояние голливудский секс-символ Крис Эванс (Chris Evans).


«Божечки мои, разве бывают такие большие. Теперь я понимаю, почему он главный красавчик Голливуда» — пишут фанатки.


Снимок вмиг облетел все социальные сети и возглавил мировые тренды в Twitter. Что заставило сделать Криса такое фото пока неизвестно, возможно на загрузку случайно нажала лапой его собака, с которой Крис Эванс почти не расстаётся. Поклонники предполагают, Крис сейчас спит, а пёс залил в сеть откровенный пост и теперь довольный собирает лайки, пока хозяин не видит.

 Хотя, скорей всего, Крис просто ошибся снимком и он полетел в сторис:

В сети уже начали появляться мемы на тему размеров Криса Эванса:

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По материалам: popcake.tv

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