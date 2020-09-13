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Киев переходит в "оранжевую" зону: что изменится с 14 сентября

Киев переходит в "оранжевую" зону: что изменится с 14 сентября

Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Киев с 14 сентября начинает жить в условиях «оранжевой» зоны карантина. Это значит, что в столице вступят в силу дополнительные ограничения.

Теперь в городе будут действовать такие новые правила:

• проводить массовые мероприятия разрешено с участием не более 220 человек — 1 человек на 10 м² площади здания;

• будут закрыты учреждения, предоставляющие услуги по размещению людей, кроме гостиниц;

• посещать групповые занятия в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек;

• проведение больницами плановых госпитализаций временно ограничено. Это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента;

• спортзалы и фитнес-центры будут закрыты, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 м² помещения);

• запрещен прием детей в санатории и лагеря в столице и пригороде;

• автомобильный и городской общественный транспорт может быть заполнен только на 50% от сидячих мест.

Ранее и.о. первого зампредседателя КГГА Валентин Мондриевский подчеркнул, что школы с 14 сентября, как и раньше, будут работать в очном и смешанном форматах. У директоров школ есть четкие инструкции действий в случае вспышки болезни.

Как писали «ФАКТЫ», за последние двое суток в столице было выявлено 738 новых новых случаев коронавирусной инфекции.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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