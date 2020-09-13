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Китайцы будут меньше есть — они выбрасывали миллионы тонн еды

Китайцы будут меньше есть — они выбрасывали миллионы тонн еды
Пекин разворачивает масштабную кампанию по борьбе за экономию продуктов. Расточительность сограждан шокирует руководство компартии. Научить бережному отношению к еде помогут пропаганда и системы слежения. Однако китайцам непросто отказаться от застольных привычек.

Главное — умеренность

"Ты поел?" — так дословно с китайского переводится фраза "Как дела?", ведь если собеседник сытно позавтракал, у него все не так уж и плохо. В Поднебесной только и разговоров, что о еде. Все важные дела принято решать после застолья. Без обильной трапезы не обходится ни одно мало-мальски значимое событие. Даже в будни за ужином стол ломится от яств. Конечно, поглотить столько не под силу — продукты попросту выбрасывают. Это расточительство — оборотная сторона вроде бы безобидной традиции.


С этим пора кончать, решили китайские власти. Выступил сам Си Цзиньпин. Объемы свежей пищи, которая отправляется на помойку, шокируют, и это тревожит председателя КНР. Любой, кто хоть раз бывал в китайской столовой, с ним согласится.


В среднем за год Китай утилизирует 18 миллионов тонн пищевых отходов — и это именно излишки со стола. Этим можно было был прокормить от 30 до 50 миллионов человек. Также подсчитали, что в среднем за двенадцать месяцев китаец выбрасывает 33,5 килограмма еды.

Справедливости ради — это далеко не худший показатель в мире. На каждого австралийца выходит в два раза больше, а на американца — почти центнер.

Однако КНР не может себе такое позволить. В прошлом году страна столкнулась с эпидемией свиного гриппа, в этом — с проблемами в поставках из-за коронавируса. В южных районах — масштабные потопы. Продуктов, конечно, хватит, но китайцам следует относиться к ним бережнее, настаивают в Пекине.

Доесть нельзя оставить

Задача не из легких, ведь гурманство — важный элемент китайского образа жизни, а кулинария — одна из главных культурных ценностей страны. Практически в каждом уезде есть собственный деликатес.


Китайскую кухню принято делить на четыре региональных: шаньдунскую, сычуаньскую, кантонскую и цзянсускую. Рецепты, ингредиенты, соусы и вкусы везде разные. Местная поговорка гласит: "Юг — сладкий, север — соленый, восток — острый, запад — кислый".

Хотя многие китайцы готовят дома, общепит не пустует. "Дни рождения, выпускные, благодарственные ужины для учителей, угощение за повышение — на таких банкетах всегда серьезно стоит проблема расточительства, на это нужно обратить внимание", — говорил на Центральном телевидении Чэн Шэнкоу, научный сотрудник Института географии и природных ресурсов Китайской академии наук.

В Китае принято заказывать блюда "на стол": берут несколько порций на всех, индивидуальна только чашка риса. Причем обычно руководствуются такой логикой: закажем побольше, попробуем всего понемногу.

Нельзя, чтобы гость уходил голодным, это позор для хозяина. Столовый этикет не допускает пустых тарелок: если все доели, значит, еще не сыты. В итоге значительная часть заказанного отправляется в мусорную корзину.


Такой размах объясняется исторической травмой. В середине прошлого века — на заре становления Китайской Народной Республики — от голода умерли около 45 миллионов человек. Для многих китайцев события тех лет — живое воспоминание. Продовольственные карточки отменили лишь в 1990-х. Экономика стремительно развивалась. Пресные пампушки и лапша дополнились не только мясом, но и экзотическими блюдами вроде акульего плавника и ласточкиного гнезда. И чем благополучнее жили простые китайцы, тем сильнее разыгрывался аппетит, тем небрежнее относились к пище.

Обжорству — бой

Особо инициативные владельцы ресторанов уже борются с обжорством. Посетителей сети кафе "Жареная говядина Чуйянь" в провинции Хунань в прошлом месяце отправляли на взвешивание и в зависимости от результата предлагали разные по калорийности блюда. Например, фирменную говядину и рыбью голову или тушеную свиную грудинку — только женщинам, которые не тяжелее 40 килограммов, и мужчинам легче 80-ти.

Творческий подход не оценили, ресторан обвинили в дискриминации. Руководство извинилось, объяснив, что попыталось следовать курсу властей.


В Ухане Ассоциация кейтеринговой индустрии посоветовала ресторанам ввести правило "N минус один": подавать на одно блюдо меньше, чем людей за столом. Если не наедятся, закажут еще, но позднее.

Власти советуют заведениям популяризовать столовые приборы, чтобы гости не лезли палочками в общую тарелку. К тому же так легче бороться с инфекциями.

А в Шанхае предлагают докладывать о тех, кто выбрасывает еду. Вычислить нарушителей нетрудно: в стране десятки миллионов камер слежения с системой распознавания лиц, по другим данным — сотни.


В Харбине даже поставили камеры над ресторанными мусорками. Выбросил еду в помойку три раза — попадешь на "экран позора" в зале.

Популярные платформы, например Douyin — китайская версия Tik-Tok, пообещали приглядывать за блогерами-обжорами. Дело в том, что в Азии любят видеотрансляции, во время которых люди поглощают продукты в огромных количествах.

Блогер Лан Вэй Сянь прославилась тем, что за девять минут съела десять пачек лапши, поместила в рот девять пельменей и за десять секунд выпила 1,25 литра колы. За этим наблюдала огромная аудитория — у девушки 33,41 миллиона подписчиков.

Гастрономическая реакция

Несмотря на очевидность проблемы, не все отнеслись с пониманием к действиям властей. В соцсетях возмущаются: "То есть я за свои же деньги не могу заказать еды сколько хочу?"


Наказания за разбазаривание продуктов еще не вели. Депутаты над этим работают, а пока остается надеяться на пропаганду и сознательность граждан.

Китайское общество уже отучили от экстравагантных банкетов, теперь это моветон. В Гуйчжоу, например, в 2017-м запретили свадебные банкеты, если у жениха или невесты это не первый брак.

И все же обильная еда для многих китайцев — не каприз, а относительно новая возможность продемонстрировать благосостояние. Поэтому добиться умеренности, да еще с помощью принуждения, будет непросто. Терпеливое воспитание эффективнее запретов, тем более в столь аппетитном деле.

# В мире
По материалам: ria.ru

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