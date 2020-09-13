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Комарова официально вступила в должность губернатора ХМАО

Комарова официально вступила в должность губернатора ХМАО

Избранная в воскресенье губернатором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО — Югра) Наталья Комарова на официальной церемонии вступления в должность принесла присягу, сообщает ТАСС.

«Клянусь при осуществлении полномочий губернатора ХМАО соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав и законы ХМАО - Югры, защищать интересы населения автономного округа», — сказала она.

За Комарову отдали свои голоса 29 депутатов. На пост губернатора, помимо Комаровой («Единая Россия»), по представлению Президента России претендовали председатель совета «Справедливой России» в ХМАО Михаил Сердюк, по итогам голосования он получил один голос и первый секретарь регионального КПРФ Алексей Савинцев, получивший три голоса.

Комарова возглавляет ХМАО — Югру с 2010 года. 3 июня Президент России Владимир Путин одобрил ее намерение переизбраться на новый срок, а 16 июня президиум генсовета «Единой России» также поддержал ее выдвижение на этот пост.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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