Конец ретроградного Юпитера в 2020 году: какие 5 Знаков Зодиака обретут счастье

Вадим Карасев

Ретроградность планет практически всегда означает наличие проблем для человечества и, в частности, для отдельных Знаков Зодиака. 14 сентября заканчивается обратное движение Юпитера. В связи с этим астрологи выделяют несколько Знаков, которым начнет чаще улыбаться удача.

Энергетика Юпитера — самая тяжелая, ведь сама эта планета обладает огромной массой и размерами. Последние несколько месяцев были крайне непростыми для большинства людей, но с 13 сентября всё начнет меняться в лучшую сторону. Особенно позитивными следующие несколько месяцев будут для представителей пяти Знаков Зодиака, о которых пойдет речь далее.

Близнецы

Юпитер — это планета, отвечающая за социальные связи, умение людей находить точки соприкосновения. С 14 мая по 13 сентября Юпитер был ретроградным и ставил мощный блок на умение Близнецов зарабатывать доверие окружающих. С 14 сентября Близнецам начнет везти в делах, связанных с общением и знакомствами. Больше не придется из кожи вон лезть ради того, чтобы доказать кому-то свою преданность.

Вполне вероятно, что все перевернется с ног на голову. Теперь окружающие начнут бороться за внимание Близнецов. Это значит, что в любовной сфере удача улыбнется тем, кто находится в поисках. Также повезет представителям этого Знака, которые находятся в поисках новой работы. Адаптироваться к новым условиям этой осенью и зимой будет гораздо проще.

Лев

Юпитер является одним из главных покровителей Львов, поэтому окончание его ретроградности очень позитивно скажется на настроении этих людей. Начиная с 14 сентября у Львов будет гораздо больше возможностей в самых разных сферах жизни, потому что к ним вернется самообладание и усилится интуиция.

Юпитер поспособствует расширению возможностей в большинстве сфер жизни. Это значит, что многие дела начнут развиваться в нужном направлении сами собой. Львы смогут также заработать больше авторитета, но для этого нужно будет чаще протягивать руку помощи близким, коллегам и друзьям. Юпитер поможет Львам не терять уверенность даже в самые непростые минуты.

Скорпион

У Скорпионов с середины сентября ожидается резкий скачок финансовой удачи, прогресс в бизнесе и в работе. Юпитер подарит этим людям много сил и поможет сосредоточиться на самом главном. Астрологи советуют этим людям пристально следить за знаками Вселенной, предупреждающими о скорой прибыли.

В любовной сфере Скорпионов ожидает период тепла и доброты. Находить общий язык с близкими будет гораздо проще. Можно будет обрести счастье в семейной жизни, найти вторую половинку, перевести отношения на новый уровень. Самое главное — проявлять искренность и следовать за внутренним голосом.

Стрелец

Стрельцам с 14 сентября начнет везти в планировании дел. Юпитер — планета, которая управляет мыслями людей об их будущем, так что представители данного Знака смогут забыть о прошлых ошибках и сфокусироваться на чем-то позитивном. Не исключено, что уже в сентябре Юпитер поможет им обрести вдохновение и поставить перед собой новые амбициозные цели и задачи.

Все слухи, которые распускали о Стрельцах в период ретроградности Юпитера, наконец опровергнутся, превратятся в пустой звук. Восстановится справедливость, а у самих Стрельцов появится возможность существенно продвинуться в стремлении к мечте. Появится ощущение легкости, уйдут прочь сомнения и скептицизм. Возможно, это произойдет не сразу, но постепенно страхи канут в лету.

Рыбы

Для Рыб ближайшие полгода станут временем освобождения от негативных эмоций и воспоминаний. Начнется плодотворный период, в который смело можно будет фокусироваться на нескольких задачах одновременно. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что любая цель будет оправдывать средства её достижения. Это значит, что нужно будет делать все возможное ради любимого дела.

Это будет период духовного просветления. Астрологи рекомендуют Рыбам не поддаваться искушениям, больше времени проводить в попытках достичь гармонии и поделиться этим состоянием с близкими и друзьями. В эти полгода неуступчивость и агрессия окружающих снизятся до нуля.