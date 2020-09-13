Кремль будет поощрять Лукашенко к передаче власти – Bloomberg

Анастасия Иванова

Завтра, 14 сентября, во время встречи в Сочи, на которую президент России пригласил президента Беларуси, Владимир Путин намерен поощрить Александра Лукашенко на совершение шагов к передаче власти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пять близких в Кремлю источников, которые пожелали остаться неизвестными.По данным Bloomberg, российское руководство озадачено масштабами протестов в Беларуси. И хотя Москва не доверяет Лукашенко, она не сможет смириться с приходом оппозиции к власти посредством уличных протестов и будет поддерживать его, поощряя шаги к возможной передаче власти.При этом по словам источников, Путин убежден, что оппозиция не свергнет Лукашенко путем демонстраций."Беларусь имеет огромное значение, – цитирует Bloomberg Михаила Виноградова, возглавляющего фонд Петербургская политика. – Путин не хочет оказаться на проигравшей стороне".