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Кремль будет поощрять Лукашенко к передаче власти – Bloomberg

Кремль будет поощрять Лукашенко к передаче власти – Bloomberg
Завтра, 14 сентября, во время встречи в Сочи, на которую президент России пригласил президента Беларуси, Владимир Путин намерен поощрить Александра Лукашенко на совершение шагов к передаче власти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пять близких в Кремлю источников, которые пожелали остаться неизвестными.

По данным Bloomberg, российское руководство озадачено масштабами протестов в Беларуси. И хотя Москва не доверяет Лукашенко, она не сможет смириться с приходом оппозиции к власти посредством уличных протестов и будет поддерживать его, поощряя шаги к возможной передаче власти.
При этом по словам источников, Путин убежден, что оппозиция не свергнет Лукашенко путем демонстраций.

"Беларусь имеет огромное значение, – цитирует Bloomberg Михаила Виноградова, возглавляющего фонд Петербургская политика. – Путин не хочет оказаться на проигравшей стороне".
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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