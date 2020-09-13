Крис Эванс слил интим и шокировал размерами

Алексей Вольцев

Первое место во всех трендах мировых социальных сетей сейчас занимает красавчик Крис Эванс (Chris Evans). Несколько минут назад голивудской актер исполнил мечту всех своих поклонниц, которых миллионы. Актёр, случайно слил в stories своё интимное фото и там, девочки, всё слишком гигантское. Снимок мужского достоинства заметили фанаты на скрине его «фотоальбома», каким образом скрин вообще залетел в сторис пока также неизвестно. Ошибочку Крис вроде бы заметил, и быстро удалил, но было поздно, снимочек полетел по социальным сетям и стал предметом бурных ночных осуждений.

«Если у Криса действительно такой большой, то я хочу на нем жениться. Я всегда знала, там всё в порядке, но теперь точно могу спать спойкойно. Есть в Голливуде мужик такой с такой булавой» — написала одна из российских поклонниц

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