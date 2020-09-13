«Куриный деликатес»: Какую пользу несут куриные сердечки, и могут ли навредить здоровью

Анастасия Иванова

В отличие от курицы, куриные сердечки считаются как деликатес, так как для одного килограмма сердечек потребуется от 30 куриц. Куриные сердечки готовят с разными продуктами, с помощью которых можно получить много вкусных блюд. Этот субпродукт содержит много витаминов и минералов, которые положительно влияют на состояние организма. Остается открытым вопрос могут ли куриные сердечки навредить человеку.

Для начала разберем состав куриных сердечек и выясним какая у них пищевая ценность и каков химический состав.

Содержание

Пищевая ценность

Химический состав

Белки 15.8 гр.Жиры 10.3 гр.Углеводы 0.8 гр.Калорийность 159 ккал (на 100 гр.).Витамины А, С, РР.Витамины группы В.Каротин.Калий.Кальций.Магний.Натрий.Фосфор.Железо.Кобальт.Марганец.Медь.Молибден.Селен.Хром.Цинк.





Также в составе находятся незаменимые и заменимые кислоты, (насыщенные, мононенасыщенные и полиненасыщенные кислоты), а также стиролы.

В готовки куриные сердечки не теряют свои свойства и остаются такими же низкокалорийные. Но стоит заметить, что если готовить сердечки на растительном масле, то они удвоят свою калорийность.

Полезные свойства

Как бы странно не звучало, но куриные сердечки являются отличным продуктом для защиты от вирусов. Под словом вирусы подразумевается именно простуда. В составе есть лизин, который отлично борется с вирусными заболеваниями и улучшает синтез ферментов. Помимо этого, Куриные сердечки:

Уменьшают уровень кровяного давления.Уменьшают риск развития диабета.Улучшают кровообращения.Увеличивают мышечную массу.Восстанавливают силы после физических нагрузок.Положительно влияют на работу нервной системы.Улучшает зрение.Восстанавливает состояние кожи, ногтей и волос.Укрепляют косные ткани.Нормализует артериальное давление.Улучшает работу печени.Нормализует уровень сахара в крови.

Куриные сердечки способны замедлять процесс старения клеток. А также сердечки уменьшают образование раковых клеток, что говорит о желательном их в употреблении.

Противопоказания

Есть несколько противопоказаний, которые необходимо соблюдать, чтобы не навредить своему здоровью. Противопоказаний не так много, но стоит их внимательно изучить.

Повышенный уровень холестерина.Аллергия.Грудное вскармливание до 4 месяцев.Детский возраст младше 9 месяцев.Острый панкреатит.

Если соблюдать правила приема и меру в употреблении, то куриные сердечки не принесут вреда для здоровья, а дадут организму только полезное. Так же стоит знать, что сердечки, приготовленные на большом количестве масло, не принесет организму положительных веществ, а только спровоцирует панкреатит легкой формы.