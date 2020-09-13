Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » «Куриный деликатес»: Какую пользу несут куриные сердечки, и могут ли навредить здоровью

«Куриный деликатес»: Какую пользу несут куриные сердечки, и могут ли навредить здоровью

«Куриный деликатес»: Какую пользу несут куриные сердечки, и могут ли навредить здоровью

В отличие от курицы, куриные сердечки считаются как деликатес, так как для одного килограмма сердечек потребуется от 30 куриц. Куриные сердечки готовят с разными продуктами, с помощью которых можно получить много вкусных блюд. Этот субпродукт содержит много витаминов и минералов, которые положительно влияют на состояние организма. Остается открытым вопрос могут ли куриные сердечки навредить человеку.

 

Для начала разберем состав куриных сердечек и выясним какая у них пищевая ценность и каков химический состав.

Содержание


1 Пищевая ценность
2 Химический состав
3 Полезные свойства
4 Противопоказания

Пищевая ценность


Белки 15.8 гр.
Жиры 10.3 гр.
Углеводы 0.8 гр.
Калорийность 159 ккал (на 100 гр.).

Химический состав


Витамины А, С, РР.
Витамины группы В.
Каротин.
Калий.
Кальций.
Магний.
Натрий.
Фосфор.
Железо.
Кобальт.
Марганец.
Медь.
Молибден.
Селен.
Хром.
Цинк.


Также в составе находятся незаменимые и заменимые кислоты, (насыщенные, мононенасыщенные и полиненасыщенные кислоты), а также стиролы.

В готовки куриные сердечки не теряют свои свойства и остаются такими же низкокалорийные. Но стоит заметить, что если готовить сердечки на растительном масле, то они удвоят свою калорийность.

Полезные свойства

Как бы странно не звучало, но куриные сердечки являются отличным продуктом для защиты от вирусов. Под словом вирусы подразумевается именно простуда. В составе есть лизин, который отлично борется с вирусными заболеваниями и улучшает синтез ферментов. Помимо этого, Куриные сердечки:


Уменьшают уровень кровяного давления.
Уменьшают риск развития диабета.
Улучшают кровообращения.
Увеличивают мышечную массу.
Восстанавливают силы после физических нагрузок.
Положительно влияют на работу нервной системы.
Улучшает зрение.
Восстанавливает состояние кожи, ногтей и волос.
Укрепляют косные ткани.
Нормализует артериальное давление.
Улучшает работу печени.
Нормализует уровень сахара в крови.

Куриные сердечки способны замедлять процесс старения клеток. А также сердечки уменьшают образование раковых клеток, что говорит о желательном их в употреблении.

Противопоказания

Есть несколько противопоказаний, которые необходимо соблюдать, чтобы не навредить своему здоровью. Противопоказаний не так много, но стоит их внимательно изучить.


Повышенный уровень холестерина.
Аллергия.
Грудное вскармливание до 4 месяцев.
Детский возраст младше 9 месяцев.
Острый панкреатит.

Если соблюдать правила приема и меру в употреблении, то куриные сердечки не принесут вреда для здоровья, а дадут организму только полезное. Так же стоит знать, что сердечки, приготовленные на большом количестве масло, не принесет организму положительных веществ, а только спровоцирует панкреатит легкой формы.  

# Интересное
По материалам: planktons

Последние новости

Осень насупила. Россиянам предрекли скорый рост тарифов на сотовую связь
Осень насупила. Россиянам предрекли скорый рост тарифов на сотовую
На Канарах хотят ввести экспресс-тесты на COVID-19 для туристов
На Канарах хотят ввести экспресс-тесты на COVID-19 для туристов
Звезды "Сверхъестественного" выложили фото с последнего дня съемок
Звезды "Сверхъестественного" выложили фото с последнего дня съемок
Год скандальной истории! Вспоминаем, как Чонгук сходил на свидание
Год скандальной истории! Вспоминаем, как Чонгук сходил на свидание
BTS рассказали, почему они не хотят отношений
BTS рассказали, почему они не хотят отношений
В Риге ждут окончательного утверждения результатов выборов
В Риге ждут окончательного утверждения результатов выборов
10 осенних помад: выбираем идеальный винный оттенок
10 осенних помад: выбираем идеальный винный оттенок
В России за сутки выявили 5 449 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 5 449 новых случаев коронавируса
Как сделать сброс порчи и вернуть зло тому, кто его навел: 5 способов
Как сделать сброс порчи и вернуть зло тому, кто его навел: 5 способов
В Новороссийске возбуждено уголовное дело в отношении депутата
В Новороссийске возбуждено уголовное дело в отношении депутата
Искусственный интеллект выбрал Генри Кавилла на роль Джеймса Бонда
Искусственный интеллект выбрал Генри Кавилла на роль Джеймса Бонда
Человек-Q, буря и адренохром: американская сверхдержава охвачена паранойей
Человек-Q, буря и адренохром: американская сверхдержава охвачена

Топ на сегодня

Правительство выделило на пособия по безработице дополнительно 35,3 млрд
Правительство выделило на пособия по безработице дополнительно 35,3
Дания выступила за начало новой дискуссии по поводу «Северного потока — 2»
Дания выступила за начало новой дискуссии по поводу «Северного
Намджуну из BTS купили носорога в честь дня рождения!
Намджуну из BTS купили носорога в честь дня рождения!
Захарова призвала Apple не идти на поводу у украинских властей
Захарова призвала Apple не идти на поводу у украинских властей
На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования
На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования

Еще по теме

«Ни фрукт, ни овощ»: Какие полезные свойства находятся в инжире, и что он за собой скрывает
«Без искусственных красителей»: Польза и вред маслин для организма.
«Оно не простое»: Соевое молоко: польза и вред здоровью
«Пищевая добавка»: Польза и вред гематогена для взрослых и детей