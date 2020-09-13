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Ленту Кончаловского наградили спецпризом жюри Венецианского кинофестиваля

Ленту Кончаловского наградили спецпризом жюри Венецианского кинофестиваля
Фильм "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского получил специальный приз жюри 77-го Венецианского кинофестиваля, передает РИА Новости.

"Спасибо вам большое. Я хочу поблагодарить мою коллегу и жену Юлию Высоцкую. Также я хочу поблагодарить продюсера и друга Алишера Усманова, который дал полную свободу создать что-то в кино. Спасибо, Венеция, за храбрость, за то, что нас подождали", - сказал Кончаловский, получая награду.

Киновед Андрей Дементьев в эфире радио Sputnik прокомментировал внимание зарубежных коллег к работе отечественного режиссера:

Драма "Дорогие товарищи" рассказывает о подавлении протестов рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Главную роль в ней сыграла супруга режиссера Юлия Высоцкая.


сообщило, что в жюри Венецианского фестиваля позвали геймдизайнера Кодзиму.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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