Лунный день сегодня 13 сентября 2020 года

Вадим Карасев

Луна в Раке располагает к саморазвитию, борьбе с недостатками и пороками. Духовная работа — самое тяжелое испытание наступающих суток, в котором помогут советы астрологов.

Луна в Раке учит сопереживать окружающим, разделять чужую боль. Но даже такое доброе дело, как сочувствие, не должно выходить за границы. Не скупитесь сегодня на великодушные поступки, однако не позволяйте чужим проблемам заслонять собственную жизнь. Сутки будут удачны для тех, кто готов проявить душевную щедрость и при этом стоит на активной жизненной позиции, не забывая о себе и своих делах.

Фаза Луны: 25 лунные сутки. Сегодня ранимая и убывающая Луна в Раке затруднит взвешенные решения. Возрастет риск снова сделать знакомую ошибку или начать метаться между двумя направлениями. В делах особенно пригодятся такие качества, как самодисциплина, быстрая реакция и упрямство.

Магнитные бури: наблюдается легкое возмущение магнитосферы, которое может доставить дискомфорт метеочувствительным людям.

Благоприятные дела 13 сентября:

помощь другим людям;самопознание;мыслительная деятельность;романтические поступки;внедрение свежих идей;тесное общение с родственниками;посещение курсов по повышению квалификации.

Опасности и риски 13 сентября:

Домашние дела при Луне в Раке

сделки, связанные с недвижимостью;помощь другим в ущерб собственным интересам;попытки сделать все и сразу;недостаток полноценного отдыха;корыстные мотивы.

Дом с приходом осени приобретает особое значение — важно, чтобы проводить время в четырех стенах было приятно и комфортно. Сегодня можно подумать на тему того, как освежить интерьер с минимальными затратами и добавить больше уюта квартире. Но не стоит нагружать себя заботами. Очень полезно выделить время для отдыха и встречи с родными.

Внешний вид по лунному календарю

В привычный имидж есть смысл добавить немного романтики и элегантности. Самая лучшая одежда сегодня — та, которую не чувствуешь. Ничего не надевайте напоказ — все детали вашего образа должны работать только на вас, на ваше настроение и самооценку. Для поддержания положительной энергетики эксперты сайта dailyhoro.ru советуют носить золотые украшения.

Работа и деньги в воскресенье

Несмотря на эмоциональную нестабильность, многие начинания увенчаются успехом. В случае неудачи не следует винить во всем других людей. Напротив, их нужно взять в союзники и помощники. Астрологи советуют быть гибкими, открытыми, искать альтернативные и оригинальные решения задач, оставляя на потом то, что не удается с первого раза. Самая удачная схема действий на 13 сентября: минимум усилий и риска, максимум результата. Сохраняйте спокойствие и уверенность в себе. От этого во многом будет зависеть финансовое положение. По объективным звездным обстоятельствам, нервозностью и беспокойством можно усугубить ситуацию. Будьте осторожнее: велик соблазн пуститься во все тяжкие, а это сейчас не по карману.

Любовь и отношения сегодня

Сегодня по лунному календарю настал день, когда можно трезво взглянуть на свои отношения и любимого человека. Если давно одолевают сомнения в избраннике или избраннице, лунный Рак покажет первопричину, по которой они возникли. Но не стоит вызывать раздор лишними подозрениями — сядьте за стол переговоров и спокойно обсудите все, что вас тревожит. Это поможет укрепить отношения и даже вывести их на новый уровень взаимопонимания.

Настроение и здоровье 13 сентября

В течение всего дня не нервничайте без дела и даже по делу. Сегодня каждый отлично справится с ролью личного психолога, поэтому начинайте и заканчивайте день позитивными установками на успех, в какой бы области вы его ни желали. Интенсивное общение с близкими отведет от навязчивых мыслей и страхов. А чтобы здоровье было в норме, не забывайте следить за питанием, пейте больше жидкости и чаще контактируйте с водой. Водная стихия подарит бодрость и энергию, которая окажется необходима в течение следующей недели.