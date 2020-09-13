Московские власти запускают курсы преподавания киберспорта для учителей

Вадим Карасев

С 15 сентября стартуют онлайн-лекции для московских преподавателей по жанровым особенностям компьютерных игр, истории развития киберспорта и организации безопасного учебно-тренировочного процесса.

В ходе обучения преподаватели прослушают лекции по жанровым особенностям компьютерных игр, истории развития киберспорта и организации безопасного учебно-тренировочного процесса. Они также составят комплексы физических упражнений для развития мелкой моторики, мышечной скорости и зрительной реакции, а также разработают планы-конспекты уроков по киберспорту.

Кроме того, учителям расскажут особенности технической и тактической подготовки киберспортсменов, научатся применять игры различного жанра для обучения детей и настраивать игровое оборудование.

Организатором курсов выступит ГБОУ ДПО "Московский центр "Патриот. Спорт". По данным директора центра Марата Кучушева, в 2019-2020 гг. в киберспортивных турнирах учреждения поучаствовали более 20 тыс. детей.



"Ребята учились работать в команде, развивали тактическое мышление, скорость принятия решений и углубленно изучали историю с помощью дисциплин патриотической направленности. Для учеников КиберШколы, нашего сетевого партнера, уже ведутся занятия по созданию игр, 3D-моделированию и программированию, а изучение школьных предметов проходит с использованием киберспортивных дисциплин. После прохождения курсов повышения квалификации московские учителя смогут применить опыт наших специалистов и преподавать интеллектуальные виды спорта для ребят", - указал Кучушев.