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На Камчатке победу на выборах одержал врио губернатора Владимир Солодов

На Камчатке победу на выборах одержал врио губернатора Владимир Солодов

По предварительным данным ЦИК, исполняющий обязанности губернатора Камчатки Владимир Солодов с большим отрывом одержал победу на выборах. У него более 80% голосов.

Пока подсчитаны не все бюллетени и информация о победе Солодова считается предварительной, однако цифры внушительные: более 90% голосов подсчитаны, свыше 80% набрал действующий глава региона.

Помимо самовыдвиженца Солодова, на этот пост претендовали Дмитрий Бобровских от партии «Справедливая Россия», Валерий Калашников от ЛДПР, Александр Остриков от «Патриотов России» и представитель «Партии Роста» Максим Близнюков.

ИА Newstes напоминает: президент РФ Владимир Путин 3 апреля принял отставку Владимира Илюхина с поста губернатора Камчатки и назначил врио руководителя региона Владимира Солодова.

В России сегодня проходит Единый день голосования. Выборы высших должностных лиц проводятся в 20 регионах страны, в 18 из них они прямые. Депутатов в законодательные органы выбирают в 11 субъектах. В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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