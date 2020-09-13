Наблюдатели не зафиксировали грубых нарушений на довыборах в Москве

Вадим Карасев

Фото: mos.ru

13 сентября в Москве завершились дополнительные выборы в Советы депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский. В каждом округе выбрали двух депутатов, которые займут освободившиеся места. Голосование прошло без грубых нарушений.



Для участия в выборах была нужна постоянная регистрация на территории избирательного округа № 1 в Марьино или избирательного округа № 1 в Бабушкинском районе.

Для удобства избирателей было организованы разные способы голосования: 13 сентября на участке или дома, на участке досрочно (со 2 по 12 сентября, если были уважительные причины) или онлайн — в любом месте, с любого устройства с доступом в интернет (11 и 12 сентября).

Голосование в Бабушкинском районе

По словам наблюдателя от партии "Яблоко" Екатерины Лотыш, на участке №524 района Бабушкинский, довыборы прошли в штатном спокойном режиме, случаев нарушения ею выявлено не было. "Все нормально. Все можно сказать хорошо. Я лично никаких жалоб не подавала", — рассказала Лотыш.

Наблюдатель от кандидата Анны Барвашовой на участке №537 Егор Савченко сообщил, что членами УИК была допущена ошибка при проведении надомного голосования, но по обращению наблюдателей проблему быстро решили.

"Был неправильно оформлен реестр надомного голосования. Это зафиксировали, была направлена жалоба председателю УИК. Сейчас эти бюллетени признали испорченными, и пошел обход по второму кругу. В остальном все вроде нормально, и сами члены комиссии достаточно приветливы, отзывчивы", — добавил Савченко.

Ранее в Мосгоризбиркоме заявили, что избиратели Бабушкинского района, чьи голоса аннулировали из-за нарушения процедуры сотрудниками УИК при организации надомного голосования, проголосуют повторно. В МГИК пояснили, что при обходе домов избирателей члены комиссии не имели при себе выписки из реестра и актов передачи бюллетеней.

Голосование в районе Марьино

На избирательных участках Марьина также не было зафиксировано грубых нарушений. Как рассказал наблюдатель от кандидата-самовыдвиженца Станислава Топоркова на участке №1460 Данила Пухов, он никаких инцидентов не замечал. Члены УИК корректно выполнили свои обязанности, КОИБы работали без сбоев.



Напомним, на довыборах в Москве кандидатов на два мандата в каждом районе выбирали т из 26 претендентов. Избиратели смогут присоединиться к проекту "Миллион призов". Победители будут определены в понедельник, 14 сентября, методом случайного отбора.

Победители получат специальные баллы, которые потом можно будет обменять на поощрения, а также потратить в магазинах, аптеках, ресторанах и кафе, и других местах. Один балл равен одному рублю.

