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Назван способ избежать новых уловок мошенников

Назван способ избежать новых уловок мошенников
Для предотвращения новых уловок мошенников с голосовым меню банков необходимо отказаться от обращения в мелкие финансовые организации. Такое мнение в беседе с порталом URA.RU высказал IT-специалист Алексей Курочкин.

Подобные банки могут нанимать "не очень профессиональных" специалистов, считает эксперт.


"Лучше не связываться с мелкими банками, которые не могут позволить себе качественные современные технологии и используют какие-то аналоги", — заявил он.

По мнению эксперта, мелким финансовым организациям недоступны технологии идентификации по голосу или внешности. Кроме того, они не соблюдают в полном объеме правила безопасности.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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