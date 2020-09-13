Назван способ избежать новых уловок мошенников

Лидия Мартынова

Для предотвращения новых уловок мошенников с голосовым меню банков необходимо отказаться от обращения в мелкие финансовые организации. Такое мнение в беседе с порталом URA.RU высказал IT-специалист Алексей Курочкин.

Подобные банки могут нанимать "не очень профессиональных" специалистов, считает эксперт.





"Лучше не связываться с мелкими банками, которые не могут позволить себе качественные современные технологии и используют какие-то аналоги", — заявил он.

По мнению эксперта, мелким финансовым организациям недоступны технологии идентификации по голосу или внешности. Кроме того, они не соблюдают в полном объеме правила безопасности.